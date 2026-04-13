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Politica regionale

Energia. Dipasquale: “Petrolio alle stelle e governo Schifani immobile su fonti rinnovabili”

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Palermo, 13 aprile 2026 – “Con il costo dei carburanti alle stelle la Sicilia soffre doppiamente anche e soprattutto per la produzione di energia. E purtroppo il governo Schifani, troppo impegnato a distribuire incarichi e a demolire la sanità, non ha fatto nulla per incentivare le energie alternative, contribuendo concretamente per diffondere il sistema che produce energia sfruttando in particolare l’energia solare non solo negli istituti scolastici e nei palazzi pubblici ma anche e soprattutto invogliando le famiglie ad installare un impianto nelle abitazioni private”. Così il deputato regionale del Pd all’Ars, Nello Dipasquale, componente della commissione Ambiente a palazzo dei Normanni.
“Occorre una visione strategica che questo governo non ha mai avuto – aggiunge – e lo dimostra la somma, irrisoria e totalmente insufficiente per sostenere le famiglie e i cittadini siciliani ed invogliarle verso il fotovoltaico. In finanziaria infatti sono stati previsti appena 35 milioni di euro quando ne servirebbero 20 volte tanto. E oggi con il petrolio alle stelle questa mancanza di strategia la pagheranno ancora una volta i i siciliani”.

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