Ragusa. “Oltre l’accoglienza”: un incontro dedicato all’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati

Ragusa, 15 aprile 2026 – Si terrà lunedì 27 aprile, alle ore 9:30, nella Sala Convegni del Centro Polifunzionale di Informazione e Servizi per l’Immigrazione di via Napoleone Colajanni n. 69, l’incontro dal titolo “Oltre l’accoglienza – L’affido familiare per minori stranieri non accompagnati”, rivolto ai professionisti e alle professioniste del settore dei servizi sociali.

L’iniziativa è promossa dall’Unità Territoriale di Ragusa nell’ambito del progetto FAMI 1055 dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), in collaborazione con il CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti) e il Comune di Ragusa.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul tema dell’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, una pratica fondamentale per favorire percorsi di inclusione, tutela e integrazione sociale di ragazze e ragazzi in condizioni di vulnerabilità.

Ad aprire e moderare i lavori sarà Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione e Servizi sociali.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, di Giuseppe Ciulla, presidente dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali, e di Sebastiano Scaglione, presidente della cooperativa PASSWORK, partner del CNCA.

“L’affido familiare – dichiara Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione e Servizi sociali – rappresenta molto più di una misura temporanea: è un gesto concreto di cura e responsabilità collettiva. Offrire a ragazze e ragazzi stranieri di minore età e non accompagnati la possibilità di crescere in un contesto familiare significa restituire fiducia, relazioni e futuro”.

Nel corso della mattinata interverranno esperte, esperti e rappresentanti istituzionali: Andrea Baffo (Progetto FAMI 1055 – Unità Territoriale Ragusa), referenti di UNICEF ECARO, il Centro Affidi Distrettuale di Ragusa, Claudia Parrino, garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e Andrea Grasso del Tribunale per i minorenni di Catania.

L’incontro sarà arricchito anche da testimonianze dirette di tutori e tutrici, famiglie affidatarie e associazioni che operano nel campo dell’affido.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra operatori e operatrici, finalizzata a rafforzare le reti territoriali e promuovere buone pratiche nell’ambito dell’accoglienza familiare.

Per l’evento è previsto il gratuito patrocinio dell’Ordine Professionale degli Assistenti

Sociali della Regione Siciliana.

Le iscrizioni sono aperte tramite QR code dedicato presente in locandina e al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5NA2L_HS6Azg5263VCtVkg7BMBRe509T_BlkZdxlupGAK3Q/viewform

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