A Modica celebrato il 50mo sacerdotale di Don Martorina. C’era il vescovo

MODICA, 20 Aprile 2026 – In una Chiesa di S. Filippo Neri a Modica, affollatissima di fedeli e amici, alla presenza del Vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo e altri sacerdoti, si è celebrato, sabato 18 aprile, il 50° anniversario della ordinazione sacerdotale di don Mario Martorina, avvenuto nella Cattedrale di Noto il Giovedì Santo del 15 aprile 1976. Otto anni prima, nel gennaio del 1968, giovanissimo studente liceale, interessato alla musica, danza, letteratura, aveva “avvertito la chiamata”. Personalmente fui il primo, il 9 gennaio del 1968, assieme a don Umberto Bonincontro a ricevere la sua “confessione” vocazionale. Nel gruppo degli amici, nella parrocchia del SS. Salvatore, già avvezzi alla preghiera, alla riflessione e al vivere e comunicare la Parola, il Vangelo, ma anche nella famiglia, il giovane Mario, futuro sacerdote, trovò conforto, comprensione, sostegno, incoraggiamento. Ieri sera, prima della messa, don Mario, emozionato ma preciso, ha ricordato il momento cruciale e determinato della sua scelta, l’aiuto e il sostegno di quanti gli furono vicini.

Ordinato sacerdote, don Mario, forte della sua meticolosa e approfondita preparazione biblica, teologico, ha avuto modo di insegnare a Roma, ma anche nei nostri licei e al Corso “Ut unum sint” di Noto per la formazione di delegati diocesani per l’ecumenismo, insegnanti di religione, clero, religiosi e laici interessati al dialogo ecumenico.

Don Mario si è distinto sempre per il suo accurato servizio pastorale nella parrocchia, ma anche nella comunità cittadina e oltre. In particolare per aiuti alle comunità cristiane di Gerusalemme. Il suo impegno è stato concreto, proficuo e costante al punto da essere stato invitato a divenire membro dell’ordine del Cavalieri del Santo Sepolcro, fondato nel 1099 da Goffredo di Buglione, del quale stasera in chiesa era presente una nutrita rappresentanza. Ad oggi, don Mario collabora a questo ordine di Cavalierato per sostenere con varie iniziative la Terra Santa e in particolare il Patriarcato latino di Gerusalemme, impegnandosi per la costruzione e manutenzione di asili, scuole, ospedali, chiese, seminari, borse di studio per studenti bisognosi e particolarmente meritevoli, servizi sociali e case famiglia.

Il Vescovo ha elogiato la pastorale di don Mario con l’augurio che i nuovi tempi siano migliori dei presenti, affinché si riaccenda nei giovani la fiamma vocazionale al sacerdozio, al momento sopita. Il vescovo stesso ha poi letto la benedizione augurale inviata a don Mario Martorina dal Papa Leone XIV.

Piergiorgio Barone

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