Disagi ambientali in via San Giuliano Sant’Elena a Modica. Riceviamo

Alla cortese attenzione della Redazione,

scrivo per portare alla vostra attenzione una situazione che, come residente, vivo da anni in via San Giuliano Sant’Elena a Modica, ma che riguarda non solo me, bensì anche numerosi altri cittadini della zona.

Nelle immediate vicinanze delle abitazioni è presente una ditta che si occupa della frantumazione della pietra. Questa attività comporta quotidianamente forti disagi per chi vive qui: polveri sottili che si depositano ovunque e un rumore continuo e particolarmente intenso.

Con l’arrivo della primavera la situazione diventa ancora più difficile per tutti noi residenti. Siamo costretti a tenere le finestre chiuse per evitare che la polvere entri in casa, non possiamo stendere i panni all’esterno e diventa complicato anche solo vivere gli spazi aperti. A ciò si aggiunge la presenza di fanghi lungo la strada che, una volta asciutti, vengono sollevati dal passaggio di auto e camion, aumentando la quantità di polveri nell’aria.

Nel corso del tempo, non sono stato l’unico a segnalare il problema: oltre a una mia istanza presentata al SUAP nel maggio 2025, è stata protocollata al Comune, nel gennaio 2026, un’ulteriore richiesta sottoscritta da diversi residenti della zona, insieme ad altre segnalazioni effettuate negli anni precedenti. Ad oggi, però, non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

Quello che chiediamo è semplicemente chiarezza: sapere se siano stati effettuati controlli sulle emissioni di polveri sottili e sui livelli di rumore, se la ditta sia in regola con tutte le autorizzazioni necessarie e se siano stati valutati i possibili impatti sulla salute, anche considerando la vicinanza alle abitazioni.

Ho deciso di scrivere alla vostra redazione perché, in assenza di risposte da parte delle istituzioni, ritengo importante dare visibilità a una problematica che incide concretamente sulla qualità della vita di un’intera zona.

Mi auguro che, anche grazie al vostro intervento, si possa finalmente ottenere attenzione e un riscontro concreto da parte degli enti competenti, affinché vengano effettuate le opportune verifiche e si individuino soluzioni adeguate a tutela dei cittadini.

Ringraziandovi per l’attenzione, resto a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

Lettera firmata

foto generata da AI

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