  • 20 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Aprile 2026 -
Lettere al direttore | Modica | Slider

Disagi ambientali in via San Giuliano Sant’Elena a Modica. Riceviamo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Alla cortese attenzione della Redazione,
scrivo per portare alla vostra attenzione una situazione che, come residente, vivo da anni in via San Giuliano Sant’Elena a Modica, ma che riguarda non solo me, bensì anche numerosi altri cittadini della zona.
Nelle immediate vicinanze delle abitazioni è presente una ditta che si occupa della frantumazione della pietra. Questa attività comporta quotidianamente forti disagi per chi vive qui: polveri sottili che si depositano ovunque e un rumore continuo e particolarmente intenso.
Con l’arrivo della primavera la situazione diventa ancora più difficile per tutti noi residenti. Siamo costretti a tenere le finestre chiuse per evitare che la polvere entri in casa, non possiamo stendere i panni all’esterno e diventa complicato anche solo vivere gli spazi aperti. A ciò si aggiunge la presenza di fanghi lungo la strada che, una volta asciutti, vengono sollevati dal passaggio di auto e camion, aumentando la quantità di polveri nell’aria.
Nel corso del tempo, non sono stato l’unico a segnalare il problema: oltre a una mia istanza presentata al SUAP nel maggio 2025, è stata protocollata al Comune, nel gennaio 2026, un’ulteriore richiesta sottoscritta da diversi residenti della zona, insieme ad altre segnalazioni effettuate negli anni precedenti. Ad oggi, però, non abbiamo ricevuto alcun riscontro.
Quello che chiediamo è semplicemente chiarezza: sapere se siano stati effettuati controlli sulle emissioni di polveri sottili e sui livelli di rumore, se la ditta sia in regola con tutte le autorizzazioni necessarie e se siano stati valutati i possibili impatti sulla salute, anche considerando la vicinanza alle abitazioni.
Ho deciso di scrivere alla vostra redazione perché, in assenza di risposte da parte delle istituzioni, ritengo importante dare visibilità a una problematica che incide concretamente sulla qualità della vita di un’intera zona.
Mi auguro che, anche grazie al vostro intervento, si possa finalmente ottenere attenzione e un riscontro concreto da parte degli enti competenti, affinché vengano effettuate le opportune verifiche e si individuino soluzioni adeguate a tutela dei cittadini.
Ringraziandovi per l’attenzione, resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti

Lettera firmata

 

 

foto generata da AI

© Riproduzione riservata
597634

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube