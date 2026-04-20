  • 20 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Aprile 2026 -
Modica | Politica

Modica. Presentato il volume ‘C’era una volta la Rai” di Barbara Floridia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 aprile 2026 – Grande partecipazione a Modica per la presentazione del volume “C’era una volta la Rai” di Barbara Floridia, presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che si è tenuta sabato 20 aprile al Palazzo dei Mercedari in una sala conferenze gremita di persone.

L’appuntamento, promosso dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Modica e moderato dal giornalista Angelo Di Natale, è stato curato con il coordinamento di Elio Cicero, referente giovani, in sinergia con il gruppo locale e il coordinatore Saro Tribastone.

Ad aprire l’incontro sono stati Stefania Campo, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana per il M5S, e Federico Piccitto, coordinatore provinciale M5S Ragusa, che hanno introdotto i temi chiave della serata, soffermandosi sul rapporto tra informazione, politica e società.

Nel suo intervento, la senatrice Floridia ha offerto un’analisi rigorosa dello stato del sistema informativo, pubblico e privato, in Italia, evidenziando le trasformazioni dell’ecosistema mediatico, l’impatto delle piattaforme digitali e il crescente pericolo legato alla circolazione di contenuti distorti o privi di adeguata verifica.

Il dibattito ha evidenziato la crisi del servizio pubblico radiotelevisivo, con un focus sui temi trattati nel libro presentato. Come sottolineato nel volume, la Rai è chiamata a una sfida cruciale per garantire indipendenza, autorevolezza e un accesso a notizie corrette, esaustive e pluraliste.

La serata è proseguita con un vivace momento di confronto con il pubblico, arricchito da interventi e domande che hanno alimentato un dialogo costruttivo sui temi della trasparenza, della libertà di espressione e della responsabilità nell’informazione.

Dalle conclusioni è emersa con forza la necessità di rafforzare gli strumenti a tutela dell’emittente pubblica e di promuovere una cultura mediatica più consapevole, capace di contrastare la disinformazione e le cosiddette “verità alternative”.

L’evento di Modica ha ribadito quanto sia urgente, oggi più che mai, aprire spazi di discussione pubblica sul futuro dei media. Difendere la libertà di informazione non è solo una questione di categoria, ma il presupposto essenziale per mantenere viva la nostra democrazia.

© Riproduzione riservata
597645

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube