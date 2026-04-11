Volley Giarratana vola sempre più in alto: chiude seconda e va agli spareggi promozione “gold”

Giarratana, 11 aprile 2026 – Giarratana fa festa. Al termine di un girone di ritorno vissuto con il piede sull’acceleratore, il sestetto allenato da Saro Corallo vince nettamente davanti ai propri tifosi lo spareggio contro Solarino e, scavalcando proprio le siracusane, chiude la regular season al secondo posto guadagnandosi un posto nei play off “gold”, gli spareggi riservati alle regine dei gironi di Serie D. Un traguardo straordinario per una squadra che al giro di boa stazionava a centro classifica. Grazie ad un girone di ritorno da assoluta protagonista, la squadra rossoblù riesce a piazzarsi alle spalle della capolista Modica mettendo nel mirino la Warriors Viagrande, il sestetto etneo che ha vinto il girone C. Si giocherà sabato 18 aprile a Giarratana, ritorno dieci giorni dopo a Viagrande. La vincente sarà promossa in serie C, la perdente avrà ancora una chance contro la squadra che risulterà vincitrice dei playoff dal terzo al sesto posto. C’era molta tensione prima della partita di oggi come è normale che sia quando in palio c’è un obiettivo così importante. Eppure la tensione è svanita presto, il sestetto rossoblù si è confermato un rullo compressore e nonostante il valore dell’avversario allenato da Antonio Pappalardo, la partita è stata per almeno due set a senso unico. Nei primi due set Giarratana lascia Solarino a 16 e a 21, una superiorità che va al di là del punteggio. Licitra, Moschini, Giaquinta ben servite da Spadaro passano con regolarità impressionante. Dietro non cade una briciola grazie alla partita superlativa del libero Cannata. Nel terzo parziale si ribalta la situazione con le aretusee che riescono a rimanere mentalmente nel match e addirittura ad allungare fino al 23 – 18. Corallo trova dalla panchina le mosse giuste con l’ingresso di Garofalo e Cordeschi che soprattutto in battuta riesce a riportare sotto le padroni di casa. Gli attacchi di Dell’Albani fanno il resto e grazie ad un parzialone di 7-0 Pagano e compagne ribaltano la situazione e fanno volare alta l’aquila rossoblù. Grande entusiasmo a fine partita con la tradizionale foto sotto i tifosi e l’arrivederci a sabato 18 per la partita più importante della storia recente del volley femminile di Giarratana. La soddisfazione del dirigente Giuseppe Micieli: “Ci credevo dall’inizio, mi sono innamorato subito di questa squadra capendone le potenzialità anche quando i risultati non erano quelli sperati. Io amo ripetere sempre una frase: “Insieme si vince, uniti si vola”. Abbiamo meritato il secondo posto e lo dedichiamo a tutti i nostri tifosi e a noi dirigenti che lavoriamo per la passione verso questi colori. Ora diamo appuntamento a sabato 18, a prescindere dovrà essere una grande festa per la pallavolo di Giarratana”.

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