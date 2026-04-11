Presentato a Ragusa il libro di Arturo Scotto “Flotilla – In viaggio per Gaza”

Ragusa, 11 aprile 2026 – Si è svolta questa mattina a Ragusa, su iniziativa della Federazione provinciale del Partito Democratico e del circolo cittadino, la presentazione del libro di Arturo Scotto, deputato nazionale del Partito Democratico, “Flotilla – In viaggio per Gaza”.

L’incontro ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta, offrendo l’occasione per ascoltare dalla voce dell’autore il racconto di un’esperienza vissuta in prima linea nell’ambito della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale partita nel 2025 con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi in corso.

Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre ricordato il collegamento realizzato nei mesi scorsi durante la tappa di Modica della Festa dell’Unità provinciale, quando lo stesso Scotto, insieme ad Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, intervenne in diretta mentre si trovava in viaggio verso Gaza.

Come lo stesso Scotto ha sottolineato, il libro non è soltanto il resoconto di un viaggio, ma il racconto di una scelta: quella di non restare fermi di fronte a una crisi umanitaria, trasformando l’esperienza personale in una riflessione politica più ampia sul ruolo dell’impegno civile e sulla responsabilità della comunità internazionale. Una testimonianza che intreccia i momenti vissuti a bordo – tra tensione, incertezza e l’abbordaggio delle imbarcazioni – con una critica all’inerzia della politica globale e un invito a costruire nuove forme di partecipazione.

La presenza oggi a Ragusa di Arturo Scotto ha consentito di approfondire ulteriormente i contenuti di quella esperienza, offrendo una testimonianza diretta e contribuendo a una riflessione sui temi della solidarietà internazionale, dell’impegno civile e del ruolo della politica di fronte alle grandi crisi umanitarie.

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