Modica, la Parrocchia SS. Redentore in festa per il ritorno della Vergine di Lourdes: una giornata nel ricordo di Orazio Pio Iabichino

Modica, 11 aprile 2026 – Un momento di profonda spiritualità e commozione attende la comunità di Contrada Quartarella. Domani, domenica 12 aprile 2026, la Parrocchia SS. Redentore celebrerà un evento atteso da tempo: la benedizione della restaurata statua della Beata Vergine Maria di Lourdes. Il simulacro torna alla venerazione dei fedeli dopo un meticoloso intervento di recupero curato dal restauratore Paolo Portogallo, che ha restituito alla scultura il suo originario splendore.

Le celebrazioni si articoleranno in due momenti principali:

• Ore 11:00: Solenne Celebrazione Eucaristica mattutina.

• Ore 19:00: Celebrazione Eucaristica serale, seguita dal rito della benedizione della statua.

La giornata non sarà solo un omaggio alla fede, ma anche un toccante momento di memoria collettiva. Le celebrazioni sono infatti dedicate al ricordo di Orazio Pio Iabichino, giovane solare e amato la cui immagine sorridente campeggia sulla locandina dell’evento. Un gesto voluto con amore dal padre, Fulvio, per unire il sentimento religioso all’affetto mai spento verso il figlio.

L’invito della Parrocchia è esteso a tutta la cittadinanza di Modica e delle zone limitrofe, per stringersi attorno alla comunità di Quartarella in questo doppio appuntamento tra devozione e ricordo.

Salva