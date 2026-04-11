  • 11 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Aprile 2026 -
Modica

Modica, la Parrocchia SS. Redentore in festa per il ritorno della Vergine di Lourdes: una giornata nel ricordo di Orazio Pio Iabichino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 11 aprile 2026 – Un momento di profonda spiritualità e commozione attende la comunità di Contrada Quartarella. Domani, domenica 12 aprile 2026, la Parrocchia SS. Redentore celebrerà un evento atteso da tempo: la benedizione della restaurata statua della Beata Vergine Maria di Lourdes. Il simulacro torna alla venerazione dei fedeli dopo un meticoloso intervento di recupero curato dal restauratore Paolo Portogallo, che ha restituito alla scultura il suo originario splendore.

Le celebrazioni si articoleranno in due momenti principali:

• Ore 11:00: Solenne Celebrazione Eucaristica mattutina.

• Ore 19:00: Celebrazione Eucaristica serale, seguita dal rito della benedizione della statua.

La giornata non sarà solo un omaggio alla fede, ma anche un toccante momento di memoria collettiva. Le celebrazioni sono infatti dedicate al ricordo di Orazio Pio Iabichino, giovane solare e amato la cui immagine sorridente campeggia sulla locandina dell’evento. Un gesto voluto con amore dal padre, Fulvio, per unire il sentimento religioso all’affetto mai spento verso il figlio.

L’invito della Parrocchia è esteso a tutta la cittadinanza di Modica e delle zone limitrofe, per stringersi attorno alla comunità di Quartarella in questo doppio appuntamento tra devozione e ricordo.

© Riproduzione riservata
596792

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube