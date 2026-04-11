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Modica

Modica, torna il corso per volontari AVO alla Biblioteca comunale: “Portiamo l’umanità in corsia”

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Modica, 11 aprile 2026 – “Amico oggi… Volontario domani!”. Con questo slogan l’AVO di Modica (Associazione Volontari Ospedalieri) annuncia l’apertura delle iscrizioni per il suo quarto corso di formazione. Un’opportunità preziosa per chi desidera donare parte del proprio tempo a chi soffre, portando calore umano e supporto nelle corsie degli ospedali.

L’AVO è una realtà consolidata a livello nazionale fin dal 1975, nata da un’intuizione del Prof. Erminio Longhini. Come sottolineato nella storia dell’associazione, il compito del volontario non è sostituirsi ai medici, ma occuparsi della persona e non solo della sua malattia. In un mondo dove il personale sanitario è spesso travolto dai ritmi serrati, il volontario AVO rappresenta quella “presenza discreta” capace di ascoltare, fare compagnia e rendere più umano il percorso ospedaliero.

Il percorso formativo si articolerà in cinque incontri tematici che si terranno presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” (Corso Umberto I°, 239).

• 13 Aprile (ore 16:00): Apertura del corso con i saluti istituzionali Samuele Cannizzaro Assessore alle Politiche Giovaniuli e all’Ecologia, Vincenza Palazzolo (Presidente Avo Modica). Seguirà l’intervento della Dott.ssa Cetty Moscatt (Presidente Avo Regione Sicilia) sui valori e l’etica dell’associazione.

• 21 Aprile (ore 16:00): Il Dott. Alessio Sturiani tratterà l’importanza dell’ascolto e del colloquio nei pazienti con malattia renale cronica.

• 24 Aprile (ore 16:00): Il Dott. Gregorio Bonomo (Psicologo) parlerà della gestione dei gruppi e dell’organizzazione del lavoro del volontario.

• 30 Aprile (ore 16:00): “Volontari… nonostante tutto!”, a cura del Prof. Maurilio Assenza (Presidente Associazione Don Puglisi ETS).

• 7 Maggio (ore 16:00): Chiusura con il Dott. Piero Bonomo, che illustrerà i temi dell’igiene e della profilassi nel rapporto con i soggetti fragili.

L’invito è aperto a tutti i cittadini che vogliano intraprendere questo cammino di solidarietà gratuita.

 

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