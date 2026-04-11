Il Modica Calcio fa la voce grossa: calata l’icquater a Gioiosa Marea

GIOIOSA 1

MODICA 4

Polisportiva Gioiosa: Paterniti, Pino (91′ Keita), Cervello, Locantro (16’ Garofalo), Malich, Parafioriti (91′ Calabrese), El Ghailani, Gorobsov, Palino (71′ Giamo), Calderone (85′ Molica), De Gaetano. Panchina: Rubino, Calabrese, Keita, Molica, Foti, Distefano. Allenatore: Mirko Silvestri.

Modica Calcio: Truppo, Valenca, Sessa, Asero (70′ Torres), Belluso, Savasta (78′ Bonanno), Alioto (78′ Sclafani), Mollica, Sangare (75′ Incatasciato), Intzidis, Fravola (60′ Cappello). Panchina: Romano, Incatasciato, Brugaletta N., Misseri, Sclafani, Federico, Cappello, Torres, Bonanno. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 9’ Asero (M), 37’ Fravola (M), 48′ Gorobsov (G), 68′ Belluso (M), 90′ Torres (M)

Ammoniti: Sangare, Asero, Fravola, Alioto, Belluso (M) Gorobsov (G)

Espulso: Malich (G)

GIOIOSA MAREA, 11 Aprile 2026 – Nonostante il traguardo della Serie D sia già in tasca, il Modica dimostra di non avere alcuna intenzione di abbassare la guardia. Nell’anticipo del campionato di Eccellenza, i rossoblu espugnano il campo del Gioiosa con un perentorio 1-4, confermando una superiorità tecnica e mentale che è stata il marchio di fabbrica di tutta la stagione.

La capolista parte subito con il piede sull’acceleratore, mettendo in chiaro le gerarchie del match sin dai primi minuti.

• 9’: è’ Asero a sbloccare il risultato, finalizzando una manovra corale che gela il pubblico di casa. L’esterno si inserisce in area e mette il pallone sotto le gambe del portiere da posizione defilata.

• 37’: dopo una fase di gestione del possesso, il raddoppio porta la firma di Fragola, glaciale nel battere l’estremo difensore locale a seguito di un calcio d’angolo battuto da Valenca e chiudere la prima frazione sul doppio vantaggio.

Il secondo tempo si apre con una fiammata d’orgoglio del Gioiosa Marea. Al 3’ minuto, Gorobsov ci prova da fuori, e trova una deviazione che sorprende Truppo.

Tuttavia, il Modica non si scompone. Dopo aver assorbito il colpo, gli ospiti riprendono in mano le redini del gioco e dilagano nella seconda metà della frazione: 68’: Belluso mette il timbro sul match con il gol dell’1-3, ristabilendo le distanze di sicurezza. Asero va in contropiede e viene fermato da Malich in scivolata, l’arbitro decreta il calcio di punizione dal limite e il rosso per il difensore. Al 23’ Belluso atterrato in area: è rigore: Savasta si presenta dal dischetto ma Paterniti para il tiro. Il portiere nulla può su Belluso che mette dentro con la ribattuta.

90’: proprio allo scadere, c’è gloria anche per Torres, che tira da fuori e si regala la gioia del gol e chiude la sfida sul 4-1

Una prova di forza che onora il campionato. Il Modica, pur con la promozione già festeggiata, continua a macinare gioco e punti, dimostrando una professionalità esemplare in vista del salto di categoria. Per il Gioiosa, una sconfitta dura contro la “corazzata” del torneo.

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