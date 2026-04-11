Monterosso Almo in festa per la “Domenica in Albis”. Celebrazioni in onore di Maria SS. Addolorata

Monterosso Almo, 11 aprile 2026 – Il borgo Monterosso si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della propria tradizione religiosa: la festa degli Angeli e la solennità di Maria Santissima Addolorata, Regina e patrona principale del paese. Domani , domenica 12 aprile, in occasione della “Domenica in Albis”, la comunità si riunirà per una giornata ricca di fede e riti secolari. I festeggiamenti prenderanno il via alle ore 8.00 con il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe, segnali dell’inizio di una giornata speciale. Alle ore 10.00 è prevista l’accoglienza delle Confraternite e dei Comitati in contrada “O Tunnu”, da cui partirà il corteo diretto verso il Santuario. In contemporanea, il corpo bandistico cittadino animerà le vie del paese con il tradizionale giro musicale.

Momento centrale della mattinata sarà la solenne celebrazione eucaristica delle ore 10.30, presieduta dall’arciprete Don Innocenzo Mascali. A seguire, alle 11.30, uno degli appuntamenti più attesi: la “Nisciuta” del simulacro della Santa Patrona, portato a spalla dai giovani fedeli tra il suono delle campane e uno spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Fire Sud di A. e O. Pappalardo. Il corteo proseguirà fino a Sant’Antonio “u Viecchiu”, dove alle ore 12 si terra’ la riflessione e la tradizionale benedizione dei campi, rito profondamente legato alla cultura agricola del territorio e simbolo di auspicio per un raccolto abbondante.

Alle ore 13.00 il simulacro farà rientro nella Chiesa Madre, accolto dal suggestivo lancio degli “nzarieddi”, che renderà ancora più solenne e spettacolare il momento. La giornata si concluderà alle 19.30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario parrocchiale Don Salvatore Giaquinta.

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