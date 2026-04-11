Kudos Modica. Michele Cappello è campione regionale Gold FGI

Ragusa, 11 aprile 2026 – Grande successo al Campionato Regionale Gold Allievi, svoltosi presso la Scuola dello Sport CONI di Ragusa e organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Tra i protagonisti della giornata spicca il giovane talento Michele Cappello, atleta della società Kudos, allenato da Angelo Floridia. Cappello ha offerto una prestazione di altissimo livello, distinguendosi per tecnica, precisione ed eleganza nel corso delle sei rotazioni previste dalla competizione.

Grazie a un’esecuzione impeccabile su tutti gli attrezzi, Michele Cappello ha conquistato il titolo di campione regionale allievi terza fascia.

Il brillante risultato gli consente inoltre di accedere alla gara di zona tecnica, in programma nelle Marche il prossimo 1° maggio, dove rappresenterà con orgoglio la sua società e il movimento ginnico regionale.

Un traguardo importante che conferma il valore del lavoro svolto in palestra e lascia ben sperare per i prossimi impegni agonistici.

Un ringraziamento particolare va ai quei colleghi e amici che non si limitano mai nel darci preziosi consigli che certamente sono serviti per il raggiungimento di questo risultato, Mario Lupo e Angela Marche della Jonica Gym, Luciano Santuccio della Gymtech, Claudio Farruggio dell’Airone e al Direttore Tecnico Regionale Isabella Nicotra.

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