Conclusi i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa di S. Giorgio a Modica

Modica, 12 aprile 2026 – Sono stati completati in tempi record i lavori di ripristino strutturale del tetto della Chiesa di S. Giorgio a Modica. Consegnati lo scorso gennaio, ieri la loro conclusione in tempo per le celebrazioni dell’annuale festa che coinvolge decine di migliaia di fedeli. Era stato Padre Michele Fidone a segnalare il pessimo stato di conservazione del tetto che, oltre al rischio crollo, causava infiltrazioni di notevole entità sugli stucchi e sulle pareti interne del Duomo. I lavori sono stati resi possibili da un emendamento voluto dall’Onorevole Ignazio Abbate: “I lavori non erano più procrastinabili perché rischiavano di compromettere seriamente la tenuta strutturale di uno dei monumenti barocchi più famosi al Mondo. Permanendo questa situazione sarebbero resi vani anche il restauro già fatto della cappella che ospita il simulacro del Santo Cavaliere nonchè i 4 milioni di euro stanziati dai fondi FSC 2021-2027 per il rifacimento degli stucchi e delle decorazioni interne. Voglio ringraziare ancora una volta Padre Michele per aver segnalato tempestivamente la situazione, nonostante il suo recente insediamento. Ancora una volta un ottimo lavoro svolto in sinergia con la Sovrintendenza ai Beni Culturali della provincia di Ragusa. Sarebbe stato inutile, oltre che deleterio, ristrutturare l’interno della chiesa lasciando il tetto in queste condizioni. In ossequio al Codice di Conservazione dei Beni Culturali che prevede una compartecipazione tra Stato e Regione nella salvaguardia dei Beni culturali più importanti, continuiamo così l’opera di recupero e conservazione del nostro patrimonio storico, religioso e culturale che stiamo mettendo in campo per tanti luoghi sacri della nostra provincia”.

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