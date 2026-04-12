Modica: Inaugurata la Panchina Tricolore in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Modica, 12 aprile 2026 – Si è svolta con partecipazione e raccoglimento la cerimonia di inaugurazione della Panchina Tricolore, dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, tra le pagine più drammatiche della storia italiana del Novecento. L’iniziativa rappresenta un simbolo di memoria e identità nazionale, offrendo alla comunità un luogo permanente di riflessione e ricordo. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale, al senatore Salvo Sallemi, all’onorevole Giorgio Assenza e al circolo di Fratelli d’Italia Modica per il supporto organizzativo. «Questa panchina è un impegno a custodire e tramandare la memoria, soprattutto alle nuove generazioni», ha dichiarato Alessandro Lucifora, portavoce di Gioventù Nazionale. Soddisfazione anche da parte di Simone Diquattro, presidente provinciale GN, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il coinvolgimento dei giovani, annunciando nuove installazioni in altri comuni della provincia.

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