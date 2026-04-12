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Modica: Inaugurata la Panchina Tricolore in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 aprile 2026 – Si è svolta con partecipazione e raccoglimento la cerimonia di inaugurazione della Panchina Tricolore, dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, tra le pagine più drammatiche della storia italiana del Novecento. L’iniziativa rappresenta un simbolo di memoria e identità nazionale, offrendo alla comunità un luogo permanente di riflessione e ricordo. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale, al senatore Salvo Sallemi, all’onorevole Giorgio Assenza e al circolo di Fratelli d’Italia Modica per il supporto organizzativo. «Questa panchina è un impegno a custodire e tramandare la memoria, soprattutto alle nuove generazioni», ha dichiarato Alessandro Lucifora, portavoce di Gioventù Nazionale. Soddisfazione anche da parte di Simone Diquattro, presidente provinciale GN, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il coinvolgimento dei giovani, annunciando nuove installazioni in altri comuni della provincia.

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2 commenti su “Modica: Inaugurata la Panchina Tricolore in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”

  2. Ultimo

    A quando una panchina per le vittime delle stragi fascista di Passo Gatta o di Piazza San Giovanni a Ragusa. Almeno un per ogni città della ex Provincia. Un suggerimento per la sindaca che sembra accogliere benevolmente queste iniziative. Solo per valutare il principio di legalità di queste iniziative: ma l’uso del suolo pubblico la sindaca l’ha concesso gratuitamente e con quale delibera consigliare?

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