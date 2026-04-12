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Modica: controlli a tappeto contro i furti, denunciati tre uomini

La Polizia di Stato ferma tre cittadini stranieri trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso durante un pattugliamento notturno
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MODICA, 12 Aprile 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno denunciato a piede libero tre cittadini di origine rumena, di età compresa tra i 21 e i 35 anni, ritenuti responsabili del possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.
L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, intensificato proprio nelle aree che, recentemente, sono state teatro di furti ai danni di abitazioni private e attività commerciali.
Durante il pattugliamento, una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato un’autovettura con tre persone a bordo. L’atteggiamento nervoso dei soggetti e alcuni movimenti sospetti hanno indotto i poliziotti a intimare l’alt per un controllo approfondito.
Data la scarsa plausibilità delle giustificazioni fornite dai tre uomini circa la loro presenza in zona, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. L’intuizione dei poliziotti si è rivelata corretta: all’interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi oggetti atti allo scasso, strumenti tipicamente utilizzati per forzare serrature e infissi.
Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro penale.
I tre individui sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per le procedure di rito. Al termine degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

© Riproduzione riservata
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