Il Paese del NO: trionfo dell’immobilismo…l’opinione di Rita Faletti

Avrei votato SI con le mani e coi piedi se non fossi altrove, ma, fin dall’inizio, non avevo dubbi che il NO avrebbe vinto. In Italia le riforme non può mica farle la destra e il motivo non è oscuro: l’accusa di fascismo prevale su tutto, sul buonsenso, sulla necessità di cambiamento non purchessia ma ragionato, sulla resistenza di una parte di paese di fronte al nuovo visto con sospetto e paura da chi non avrebbe nulla da perdere non avendo privilegi di sorta, moltissimo da chi ne ha e non intende rinunciarvi. La cultura liberale non ha mai trovato terreno fertile in un paese di democristiani, indifferentemente di destra e di sinistra, affetto da pregiudizi, in alcune aree feudale e ossequioso verso i “potenti”, in generale poco incline ad affrontare i problemi con la volontà di risolverli, ma portato a metterci una pezza sopra, anche con poca convinzione, aspettando “tempi migliori” che non verranno. La riforma bocciata non avrebbe certo risolto tutte le disfunzioni della giustizia, ma sarebbe servita a mettere un punto su una questione fondamentale: la divisione dei poteri in un conflitto parasudamericano ormai trentennale tra politica e magistratura. La politica ha perso, destra e sinistra in egual misura, pur essendo la sinistra di Schlein e Conte ad esultare vedendo nella vittoria del NO un gustoso antipasto delle politiche e preparandosi alla contesa per il premierato. Chi ha vinto davvero sono le correnti di sinistra della magistratura da cui è partito l’inno liberatorio di “Bella ciao” contro il 46% di “italiani-fascisti”. Il segno di una discriminazione che non fa onore ai “giusti per eccellenza”. Ma come si poteva pensare che il referendum non sarebbe stato squisitamente politico? Uno schiaffo a Giorgia Meloni e al suo governo “liberticida”? Un soccorso per la difesa della Costituzione più bella del mondo? Come non pensare che alla chiamata alle armi non avrebbero risposto un po’ tutti gli eredi veri e fasulli della Resistenza, i centri sociali, i pacifisti a senso unico, gli antisionisti dal fiume al mare, gli anti-Trump del lunedì e i filo-Trump del martedì, i filo-ayatollah di tutti i giorni della settimana? Abbiamo perso, ma siamo sempre il 46 per cento e il mondo è grande.

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