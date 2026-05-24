Studenti dell’Archimede di Modica a Roma per la Festa dell’Europa

Modica, 24 maggio 2026 – Un gruppo di studenti dell’Istituto Archimede di Modica, accompagnati dal Dirigente Scolastico, prof. Rosolino Balistrieri, e dai docenti Giorgio Rizza ed Emanuele Guerrieri Ciaceri, ha vissuto due giorni indimenticabili a Roma, in occasione della Festa dell’Europa, partecipando l’8 maggio 2026 all’evento “Luci d’Europa” in Piazza del Campidoglio e visitando il giorno successivo il centro multimediale Europa Experience – David Sassoli a Piazza Venezia.

I festeggiamenti hanno preso il via con lo srotolamento della bandiera europea più grande d’Europa sulla piazza del Campidoglio. Poi, a partire dalle 18:30, la serata si è animata con l’evento “Luci d’Europa”, che ha riunito migliaia di giovani provenienti da tutta Italia in un programma che ha saputo unire istituzione e spettacolo.

Sul palco si sono alternati gli interventi del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

L’apertura artistica è stata affidata al Coro Vivona con l’Inno alla Gioia e l’Inno di Mameli, mentre la conduzione ha visto alternarsi Vittorio Pettinato e Aurora Ramazzotti nella prima parte e il giornalista Rai Alberto Matano nella seconda. Tra gli interventi musicali quelli di Francesca Michielin e Nicola Piovani, mentre il nuotatore Manuel Bortuzzo ha offerto una toccante testimonianza personale.

La serata ha incluso anche un momento di dialogo con “Strade giovani per l’Europa”, in cui i portavoce degli organismi collettivi giovanili hanno potuto interagire direttamente con i rappresentanti istituzionali. C’è spazio anche per quattro scuole del progetto “100×100 ponti d’istruzione” – un’iniziativa di diplomazia educativa e interculturale che mira a collegare cento scuole ucraine con cento scuole italiane, con la consegna della bandiera Ucraina alla Presidente del Parlamento europeo che ricambia con la bandiera dell’Europa. Conclude la serata la prestigiosa presenza di Andrea Bocelli che, dopo la sua magistrale esecuzione, preme un pulsante insieme a tutti gli altri ospiti intervenuti e come per magia il Campidoglio e il Colosseo sono interamente rivestiti dai colori della bandiera europea.

Per i ragazzi dell’Archimede è stato un’esperienza diretta e per certi versi inaspettata, lontano dalla distanza che spesso si percepisce tra i giovani e le istituzioni europee.

Il giorno seguente, nella Giornata dell’Europa per eccellenza, i ragazzi hanno visitato il centro Europa Experience – David Sassoli, lo spazio innovativo, multimediale e dinamico nel cuore di Roma dedicato alla scoperta dell’Europa e del Parlamento europeo. Attraverso un tour multimediale, installazioni immersive e un gioco di ruolo interattivo, il centro offre l’opportunità di scoprire come funziona l’Unione Europea e come ogni cittadino può contribuire a plasmare il suo futuro. Curioso notare che tra i progetti regionali inclusi nell’installazione compare anche l’Istituto “Archimede” con i fondi impiegati per l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico.

Il centro porta il nome di David Sassoli, ex Presidente del Parlamento europeo, ed è aperto gratuitamente al pubblico, pensato per tutte le fasce d’età.

Per i ragazzi siciliani è stata un’altra occasione rara: non solo leggere di Europa nei libri, ma attraversarla, toccarla, simularla. Un’esperienza che l’Istituto Archimede, scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo, ha promosso e coltivato a più riprese durante quest’anno scolastico con la visita a Bruxelles e la simulazione al Parlamento di Strasburgo. Si torna a casa convinti che conoscere l’Europa significhi anche scegliere di appartenerle. Come? Sentendosi, pensando e agendo da veri cittadini europei.

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