Cimitero di Modica: interrogazione dei Consiglieri Frasca e Nigro su criticità strutturali

Modica, 23 maggio 2026 – Le condizioni di sicurezza all’interno del cimitero comunale di Modica finiscono al centro del dibattito politico. I consiglieri comunali Elena Frasca e Paolo Nigro, esponenti del gruppo consiliare “Siamo Modica”, hanno presentato un’interrogazione urgente indirizzata al Sindaco per segnalare il grave e progressivo deterioramento strutturale di diverse edicole funerarie, una situazione già critica e ulteriormente appesantita dalle recenti ondate di maltempo legate al “Ciclone Harry”.

I due consiglieri chiedono un intervento immediato e strutturato da parte dell’Amministrazione comunale, sollevando la necessità di non limitarsi a interventi tampone ma di avviare un piano tecnico approfondito.

L’affondo di Frasca e Nigro punta a sbloccare l’iter amministrativo ed economico necessario alla messa in sicurezza definitiva dell’area cimiteriale, seguendo le linee guida già tracciate dalle autorità competenti.

“La situazione delle edicole funerarie del Cimitero di Modica, aggravata dal ‘Ciclone Harry’, non è più rinviabile: occorre agire subito. Le prescrizioni del Genio Civile sono chiare nel definire necessarie e urgenti le misure di sicurezza e nel chiedere una seria campagna di indagini tecniche su materiali e strutture.”

Secondo l’opposizione, il passaggio tecnico è fondamentale non solo per l’incolumità dei cittadini, ma anche per ragioni di bilancio. Senza i dovuti rilievi, infatti, il Comune rischierebbe di perdere importanti risorse sovracomunali.

“Senza queste attività preliminari — continuano i consiglieri — non sarà possibile predisporre un progetto di adeguamento e messa in sicurezza adeguato, e soprattutto non si creeranno le condizioni tecniche e amministrative indispensabili per richiedere un contributo economico alla Regione Siciliana, destinato alla messa in sicurezza delle edicole funerarie.”<

L’interrogazione si conclude con un appello perentorio alla giunta: “Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi con la massima urgenza, sia sul fronte degli interventi di messa in sicurezza immediata, sia su quello delle indagini e della predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo”.

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