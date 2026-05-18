Pozzallo. Nella notte sbarcano 118 migranti, ma sono in molti che aspettano di oltrepassare il Mediterraneo

POZZALLO, 18 Maggio 2026 – La prima a mettere piede a terra è stata una donna con una bambina in braccio. Sarebbero scesi, da lì a poco, altre 116 persone provenienti dalla Libia. Un altro sbarco, a mezzanotte, di migranti racconta di vite in pena, gente che fugge da guerre e fame, e che aspettava in Libia da tantissimi mesi prima di salire a bordo dell’ennesima chiatta che li avrebbe portato da un continente all’altro.

Il pomeriggio festivo della domenica era iniziato con l’avviso di una barca, a circa 70 miglia a sud-est da Portopalo, che stava inabissandosi fra i flutti del mare.

Due motovedette, una da Pozzallo e l’altra da Augusta, partivano in direzione dei migranti. Sul barcone 218 migranti, suddivisi in cento poi fatti arrivare ad Augusta e gli altri 118 a Pozzallo. Lo sbarco, previsto per la mezzanotte, non ha avuto particolari intoppi. Intorno all’una, orario notturno, i migranti erano tutti sistemati dentro l’hotspot portuale.

Nessun caso sanitario, solo freddo per i tantissimi giovani sbarcati, così come comunicato dalla Capitaneria di porto. Sul referto, a fine sbarco, si poteva leggere il seguente resoconto: 55 uomini, 7 donne, e 56 minori, affidati alle cure del personale sanitario dell’Asp di Ragusa (capitanati dal dott. Angelo Gugliotta) e dai medici dell’Usmaf (con a capo il dott. Vincenzo Morello).

Le nazionalità dichiarate sono Egitto, Somalia, Bangladesh, Siria e Kuwait. I migranti hanno riferito di essere partiti nella giornata di venerdì scorso e di aver viaggiato per due giorni fino all’incontro coi militari della Capitaneria.

Si riempie, dunque, l’hotspot del porto dopo un periodo di chiusura per mancanza di migranti. Le notizie che giungono dai lager dove sono segregati gli altri migranti non sono di buon auspicio. Secondo quanto riferito, ci sarebbero più di venti mila persone pronte per salire su un barcone e arrivare in Europa. Il mare calmo e le temperature più miti aiuteranno maggiormente, come accade oramai per ogni estate, il trasbordo da un terra, quella africana, ad un’altra, in Europa.

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