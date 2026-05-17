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Società Nazionale di Salvamento: esami e controlli positivi per la sezione Ispica-Pozzallo

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Ragusa, 17 Maggio 2027 – Giornata intensa e di grande spessore operativo quella vissuta ieri presso la Piscina Comunale di Ragusa, teatro degli esami di rinnovo del brevetto di Assistente Bagnanti. L’appuntamento è stato indetto dalla Società Nazionale di Salvamento – Sezione Territoriale Ispica-Pozzallo, struttura guidata da Fabio Biagio Fidone, allenatore SNaQ CONI – FIN-SNS.

L’evento ha visto i candidati impegnati in una serie di verifiche che vanno ben oltre il semplice adempimento burocratico. Il mantenimento del titolo rappresenta infatti una reale conferma delle competenze pratiche richieste a figure professionali strategiche per la sicurezza pubblica in mare e nelle acque interne.

Il rinnovo del brevetto assume oggi un’importanza ancora più cruciale. Mantenere attivo lo status di assistente bagnanti significa dimostrare continuità nella preparazione atletica, efficienza fisica, prontezza tecnica e performance natatorie d’eccellenza. Si tratta di professionisti chiamati a intervenire in scenari complessi e imprevedibili, dove la tempestività d’azione fa la differenza tra la prevenzione e l’emergenza.

Le prove d’esame si sono svolte nel rigoroso rispetto delle linee guida introdotte dal recente Decreto n. 85/2024, seguendo minuziosamente tutte le procedure tecniche e amministrative imposte dalla normativa vigente.

A conferire ulteriore autorevolezza alla sessione è stata la presenza dei militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che hanno effettuato un’ispezione a sorpresa per verificare la regolarità dell’iter organizzativo, la tipologia operativa della Sezione e il possesso dei requisiti di legge.

I militari hanno presieduto l’intera durata degli esami, vagliando da vicino le prove pratiche sostenute dai discenti e analizzando accuratamente tutta la documentazione amministrativa e gestionale della Sezione SNS Ispica-Pozzallo.

L’attività ispettiva si è conclusa con esito pienamente positivo. Gli ufficiali della Guardia Costiera hanno espresso un particolare apprezzamento per:

• L’ineccepibile tenuta documentale e amministrativa.

• L’efficienza dell’organizzazione logistica della sessione d’esame.

• Gli elevati standard qualitativi dimostrati dalla Sezione Territoriale guidata da Fidone.

Un sigillo di garanzia per la sicurezza balneare

Il brillante esito delle prove e della successiva ispezione militare certifica la serietà di una struttura che opera nel pieno rispetto delle regole. Per la Società Nazionale di Salvamento di Ispica-Pozzallo si tratta di un risultato che conferma l’impegno costante nel garantire formazione d’eccellenza, trasparenza e legalità: elementi imprescindibili per chi, con l’arrivo della stagione estiva, è chiamato a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti e sulla salvaguardia della vita umana.

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