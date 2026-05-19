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Scicli, si è insediato il Commissario straordinario per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028

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SCICLI, 19 Maggio 2026 – Svolta commissariale al Comune di Scicli per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria dell’Ente. Lunedì, è stato formalmente notificato al Comune l’insediamento del Commissario straordinario nominato dalla Regione Siciliana.
Il provvedimento si è reso necessario a causa della mancata approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di due strumenti finanziari e programmatori fondamentali per la vita amministrativa della città:
Il Bilancio di Previsione 2026-2028
Il DUP (Documento Unico di Programmazione)
La nomina sostitutiva da parte dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica scatta laddove i termini di legge per il via libera ai documenti contabili non vengano rispettati dalle assise cittadine. Il Commissario straordinario avrà ora il compito di dare impulso all’iter, esaminare gli atti e procedere all’approvazione del Bilancio e del DUP, garantendo così la continuità amministrativa ed evitando la paralisi gestionale dell’Ente.

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