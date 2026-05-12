Verso la stabilità finanziaria: approvato dalla giunta comunale di Modica lo schema di Bilancio 2023-2027

MODICA, 12 Maggio 2026 – Importante passo avanti per il Comune di Modica: la Giunta ha approvato lo schema di ipotesi del Bilancio Stabilmente Riequilibrato per il quinquennio 2023-2027. Il documento, presentato ufficialmente in conferenza stampa, segna l’inizio di un percorso burocratico cruciale per il risanamento dell’ente, puntando a raggiungere il pieno equilibrio finanziario entro il 2027.

Il documento seguirà ora passaggi istituzionali definiti: trasmissione al Collegio dei Revisori per il parere tecnico, passaggio in Commissione Bilancio tramite la Presidenza del Consiglio, approvazione in Consiglio Comunale, confidando nel senso di responsabilità dei ventiquattro consiglieri e invio definitivo al Ministero degli Interni e alla CosFel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali).

L’approvazione definitiva di questo strumento finanziario sbloccherà una serie di interventi attesi da tempo, con ricadute dirette sulla macchina amministrativa e sui servizi: è prevista la stabilizzazione definitiva dei lavoratori ASU e l’inquadramento a 36 ore per i dipendenti attualmente a 35 ore settimanali. Inoltre, si aprirà la possibilità di nuove assunzioni per rinforzare la pianta organica del Comune. ” Un incremento rapido della dotazione organica – spiega il sindaco, Maria Monisteri – sarà destinato al Comando della Polizia Locale, attualmente sottorganico rispetto alle necessità del territorio. Verranno sbloccate le somme per l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), permettendo il pagamento dei creditori fino alla misura massima del 60%. Saranno inoltre liquidati gli arretrati alla SPM, società partecipata in liquidazione. Il bilancio fornirà una solida base economica per programmare nuovi investimenti a beneficio dell’intera comunità modicana”. Per dare un segno circa il raggiungimento dell’obiettivo (“Il Comune sarà fuori dal dissesto alla fine del 2027) Monisteri, insieme all’intera squadra assessoriale, alla presidente e al vice presidente del consiglio comunale, hanno rinunciato alle rispettive indennità, visto che per sanare i conti mancava circa mezzo milione di euro. “Era la somma che ci mancava e che non riuscivamo ad intercettare in altre entrate. E’ bene precisare che tutte le entrate previste sono certificate, dunque tutto reale”.

Salva