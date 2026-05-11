Provincia di Ragusa regina di Sicilia: 5 Bandiere Blu incoronano il litorale ibleo per il 2026

PROVINCIA DI RAGUSA, 11 Maggio 2026 – La conferma è arrivata: il litorale ibleo si tinge ancora una volta di blu intenso. Per il 2026, la provincia di Ragusa si attesta come l’indiscussa eccellenza balneare della Sicilia, conquistando ben 5 dei 14 vessilli totali assegnati alla regione dalla FEE (Foundation for Environmental Education).

La grande notizia di quest’anno è il ritorno in grande stile di Ispica, che riconquista il titolo grazie alle dune e alle acque cristalline di Santa Maria del Focallo. Un tassello che va a completare un mosaico di eccellenza già composto da Marina di Ragusa, Modica (con le spiagge di Maganuco e Marina di Modica), Scicli (con il fascino dorato di Sampieri e Pisciotto), Pozzallo (la “veterana” del gruppo, che conferma Pietrenere e Raganzino).

Il riconoscimento, che verrà consegnato ufficialmente a Roma giovedì 14 maggio, non premia solo la bellezza estetica delle acque. Gli ispettori FEE hanno certificato un intero ecosistema di servizi che rende la provincia di Ragusa un modello di gestione sostenibile: sistemi di trattamento acque reflue all’avanguardia, sviluppo di piste ciclabili e ampie aree pedonali, spiagge inclusive e fruibili da tutti e gestione virtuosa dei rifiuti e tutela della biodiversità.

Con quasi il 40% delle Bandiere Blu regionali concentrate in una sola provincia, il ragusano si conferma la punta di diamante dell’offerta turistica siciliana. Una vittoria che premia non solo la natura, ma anche il lavoro sinergico di amministrazioni, operatori turistici e cittadini.

Per il 2026, la Provincia di Ragusa è pronta a dare il benvenuto a un turismo di qualità: sicuro, ecocompatibile e, naturalmente, azzurro come il suo mare.

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