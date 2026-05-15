Ragusa. Approvato il nuovo regolamento che dà indicazioni chiare su come conferire ed esporre i rifiuti

Ragusa, 15 maggio 2026 – Approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento che dà indicazioni chiare su come conferire ed esporre i rifiuti.

Il documento aggiorna le norme in vigore dal 2016, integrando l’esperienza maturata in otto anni di raccolta porta a porta, con l’obiettivo finale di migliorare sia la percentuale complessiva che la qualità della differenziata.

“La maggior parte dei nostri cittadini svolge già correttamente la raccolta differenziata – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – con questo nuovo regolamento vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità. L’obiettivo che ci poniamo a regime, in sinergia con il nuovo capitolato d’appalto, è l’introduzione della tariffazione puntuale: un sistema equo che farà pagare l’utente in funzione della quantità di indifferenziato effettivamente prodotto, andando così a premiare in bolletta chi differenzia bene. Nel frattempo, i cittadini virtuosi continueranno a poter sfruttare il sistema a punti dei Centri Comunali di Raccolta per abbassare la TARI.”

A illustrare le novità operative del documento è il vicesindaco con delega all’Ambiente Gianni Giuffrida, che sottolinea l’importanza di bilanciare controllo e collaborazione: “All’interno di questo regolamento sono previste delle sanzioni, che non hanno un intento puramente punitivo, ma fungono da deterrente necessario per tutelare la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole. Abbiamo previsto anche dei metodi di preavviso per le utenze, come i condomini: in caso di primo errato conferimento, il rifiuto non verrà ritirato e sarà segnalato l’errore, permettendo all’utente di mettersi in regola ed evitare la sanzione esponendo nuovamente il rifiuto in modo corretto. Inoltre, grazie alla nuova campagna informativa in partenza e al nuovo appalto, andremo fisicamente nelle case dei cittadini per consegnare i mastelli. Questo ci permetterà di tarare la capacità dei contenitori in funzione della quantità di rifiuto prodotta dall’utenza e di censire i numeri civici, contrastando attivamente l’abbandono in strada.”

Il nuovo regolamento introduce direttive precise per il decoro urbano e il conferimento quotidiano. Tra i punti salienti:

• Posizionamento dei Mastelli: I contenitori condominiali andranno collocati all’interno della proprietà privata. Qualora sussistano comprovati impedimenti architettonici, potranno essere posizionati all’esterno ma utilizzando appositi copri-mastello, necessari a garantire il corretto posizionamento, a tutelare il decoro nell’interesse degli stessi condomini e a disincentivare gli abbandoni abusivi da parte di terzi.

• Commercianti e Mercati: La pulizia dei mastelli carrellati sarà a carico di condomini e commercianti. Alle attività commerciali verrà richiesto di mantenere pulita un’area di dieci metri attorno alla propria sede. Per i mercati, dopo l’evento, gli esercenti dovranno raccogliere i rifiuti nelle proprie aree e conferirli nei contenitori appositamente posizionati dalla ditta incaricata.

• Contrasto agli Abbandoni stradali: Viene sanzionato l’utilizzo improprio dei piccoli cestini stradali pubblici, destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti dell’utenza pedonale e non all’abbandono di sacchi pieni di immondizia. I mastelli domiciliari potranno essere esposti solamente il giorno prima della raccolta.

• Centri Comunali di Raccolta (CCR): Vengono regolamentati i conferimenti ai CCR, con indicazioni precise sulle direttive degli operatori. Si prevede l’introduzione dei CCR mobili controllati dagli operatori in base a un calendario stabilito dal nuovo capitolato. L’Amministrazione rassicura inoltre sull’impegno per i lavori di adeguamento strutturale dei CCR, come per la struttura di via Paestum, dove i cantieri sono stati parzializzati per garantire il servizio minimo e scongiurare la chiusura totale.

Il regolamento fornisce definizioni chiare delle varie tipologie di rifiuto per guidare la cittadinanza ed evitare incertezze durante la separazione domestica.

Link regolamento: https://www.comune.ragusa.it/it/documenti_pubblici/regolamento-dei-rifiuti-urbani-del-comune-di-ragusa

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