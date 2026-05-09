Incontro dell’Unitre di Modica sulla Sicurezza Alimentare

Modica, 09 maggio 2026 – E’ stato il dr. Salvatore Baglieri, già Direttore del Servizio Veterinario di “Ispezione degli alimenti di origine animale” del Asp 7 di Ragusa, il Relatore dell’incontro promosso ed organizzato dall’Unitre di Modica sul tema “Sicurezza Alimentare: Igiene e Microbiologia degli Alimenti”. Un materia di particolare interesse che ha richiamato l’attenzione dei tanti partecipanti. Un argomento tanto importante quanto complesso che riguarda aspetti alquanto delicati per la l’alimentazione e la salute dell’uomo, sui quali il dr.Baglieri si è soffermato con tutta la necessaria competenza, partendo dalla definizione degli alimenti, parlando della microbiologia e dell’igiene degli stessi e soffermandosi sulla classificazione dei batteri, utili e dannosi. Passando alla sicurezza alimentare si è soffermato sulla qualità alimentare, nutrizionale ed igienica degli alimenti sottolineando l’importanza della temperatura ed i vari casi di contaminazione determinata dalla trasmissione dei microrganismi . Altri aspetti trattati hanno riguardato le infezioni alimentari, le intossicazioni e le tossinfezioni ed i rischi derivanti dai conservanti o dai casi botulismi. Per non parlare del continuo aumento delle malattie alimentari causate dal cambiamento della temperatura terrestre, dai pasti fuori casa, sempre maggiore ricorso ai cibi esotici oltre alla diffusione di prodotti alimentari fuori stagione o provenienti da paesi lontani per gli effetti della globalizzazione. Il dr. Baglieri si è poi soffermato sulla prevenzione, sulla buona conservazione dei prodotti agroalimentari e degli alimenti, sulla necessità di sapere leggere le etichette con particolare riferimento alla scadenza di ogni prodotto, sul rispetto dell’igiene personale sulla qualità dell’acqua. Ha altresì detto che spesso le malattie alimentari, che si manifestano quasi sempre con febbre, vomito, diarrea, disturbi neurologici, vengono sottovalutate e si preferisce aspettare che un malessere passa da solo, magari digiunando e facendo ricorso a rimedi palliativi, quando invece è necessario fare ricorso alle prescritte cure mediche utili anche per fare scattare la individuazione dei prodotti avariati ed evitare la loro diffusione fra i consumatori. Lo stesso Relatore, rispondendo ai vari quesiti posti dai partecipanti, ha dichiarato che un incontro, anche se ricco di contenuti, non è sufficiente per fare un quadro completo e che per questo occorre prevedere altri approfondimenti per soffermarsi in maniera più completa sulle singole questioni trattate. Una considerazione condivisa dal Presidente Enzo Cavallo che concludendo la riunione si è impegnato a proporre ai Soci la organizzazione, nel prossimo Anno Accademico, di un Corso avente per oggetto la sicurezza alimentare. Il dr. Baglieri infine si è soffermato sull’avvenuta istituzione della Giornata mondiale della veterinaria: un giusto riconoscimento nei confronti di una professione il cui ruolo è sempre più essenziale per garantire la migliore sicurezza alimentare.

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