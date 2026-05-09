Incontro dell’Unitre di Modica sulla Sicurezza Alimentare

Modica, 09 maggio 2026 – E’ stato il dr. Salvatore Baglieri, già Direttore del Servizio Veterinario di “Ispezione degli alimenti di origine animale” del Asp 7 di Ragusa, il Relatore dell’incontro promosso ed organizzato dall’Unitre di Modica sul tema “Sicurezza Alimentare: Igiene e Microbiologia degli Alimenti”. Un materia di particolare interesse che ha richiamato l’attenzione dei tanti partecipanti. Un argomento tanto importante quanto complesso che riguarda aspetti alquanto delicati per la l’alimentazione e la salute dell’uomo, sui quali il dr.Baglieri si è soffermato con tutta la necessaria competenza, partendo dalla definizione degli alimenti, parlando della microbiologia e dell’igiene degli stessi e soffermandosi sulla classificazione dei batteri, utili e dannosi. Passando alla sicurezza alimentare si è soffermato sulla qualità alimentare, nutrizionale ed igienica degli alimenti sottolineando l’importanza della temperatura ed i vari casi di contaminazione determinata dalla trasmissione dei microrganismi . Altri aspetti trattati hanno riguardato le infezioni alimentari, le intossicazioni e le tossinfezioni ed i rischi derivanti dai conservanti o dai casi botulismi. Per non parlare del continuo aumento delle malattie alimentari causate dal cambiamento della temperatura terrestre, dai pasti fuori casa, sempre maggiore ricorso ai cibi esotici oltre alla diffusione di prodotti alimentari fuori stagione o provenienti da paesi lontani per gli effetti della globalizzazione. Il dr. Baglieri si è poi soffermato sulla prevenzione, sulla buona conservazione dei prodotti agroalimentari e degli alimenti, sulla necessità di sapere leggere le etichette con particolare riferimento alla scadenza di ogni prodotto, sul rispetto dell’igiene personale sulla qualità dell’acqua. Ha altresì detto che spesso le malattie alimentari, che si manifestano quasi sempre con febbre, vomito, diarrea, disturbi neurologici, vengono sottovalutate e si preferisce aspettare che un malessere passa da solo, magari digiunando e facendo ricorso a rimedi palliativi, quando invece è necessario fare ricorso alle prescritte cure mediche utili anche per fare scattare la individuazione dei prodotti avariati ed evitare la loro diffusione fra i consumatori. Lo stesso Relatore, rispondendo ai vari quesiti posti dai partecipanti, ha dichiarato che un incontro, anche se ricco di contenuti, non è sufficiente per fare un quadro completo e che per questo occorre prevedere altri approfondimenti per soffermarsi in maniera più completa sulle singole questioni trattate. Una considerazione condivisa dal Presidente Enzo Cavallo che concludendo la riunione si è impegnato a proporre ai Soci la organizzazione, nel prossimo Anno Accademico, di un Corso avente per oggetto la sicurezza alimentare. Il dr. Baglieri infine si è soffermato sull’avvenuta istituzione della Giornata mondiale della veterinaria: un giusto riconoscimento nei confronti di una professione il cui ruolo è sempre più essenziale per garantire la migliore sicurezza alimentare.
- 10 Maggio 2026 -
16 commenti su “Incontro dell’Unitre di Modica sulla Sicurezza Alimentare”
Si è parlato anche del pollame italiano che viene vaccinato con mrna e ve lo mangiate? O della salmonella arrivata in Grecia con i polli facenti parte del nuovo accordo?
@Paolo perché fai tu il galletto🤣🤣🤣
Sig. Paolo,
Se la scienzah dice “Per non parlare del continuo aumento delle malattie alimentari causate dal cambiamento della temperatura terrestre”, allora siamo in una botte di ferro sulla sicurezza alimentare.
Questo dottore veterinario parla di contaminazioni alimentari, ma non parla dei suoi datori di lavoro che con il Mercusor hanno aperto i cancelli a tutti i veleni che ci faranno ingurgitare dando poi la colpa ai malcapitati esercenti che li vendono o alle multinazionali che ne traggono ingenti profitti. Per non parlare dei continui vaccini e medicine che somministrano agli animali per impreziosire le carni e gli alimenti in genere. Ad esempio molte aziende (anche importanti) che producono pasta, usano grani esteri pieni di pesticida e tossine varie. Ma come dice questo dottore, il cambiamento climatico è una delle cause a cui dobbiamo fare attenzione.
Se questo incontro ci viene venduto come corso accademico per la sicurezza alimentare non oso immaginare cosa ci venderà l’OMS con tutto l’esercito di scienziati per tutelare la salute di uomini, animali e del pianeta in genere.
Sul pollame vaccinato l’ho scoperto qualche annetto fa quando un mio amico mi ha detto che gli offrivano 50 euro al giorno per vaccinare i polli. In quel momento sono rimasto di stucco, poi per sdrammatizzare gli ho detto: ma perchè non vai all’aeroporto di Catania che ti danno tremila euro al mese per spingere gli aerei ingolfati? Oppure in qualche torrefazione di caffè per fare “i spaccazzeddi” sui chicchi…
E comunque caro Paolo, la scienzah è scienzah, e non si deve mettere in discussione per nessun motivo. Lede agli affari e alle tante persone che si sacrificano per il nostro benessere alimentare, ambientale, energetico e psicologico.
Paolo spiegaci perché fai qui il commentare-leone da tastiera ma non ti presenti mai ad un evento come questo per dire la tua? Forse perché sei il solito saputello del nulla che parla tanto ma poi alla fine sei solo aria fritta?
Nella vita ci vogliono gli attributi per dire e fare cosa che tu neanche lontanamente hai!!!
Qualcuno dovrebbe spiegare molte cose oltre ai casini con i cibi.
Io lavoravo in svizzera nessun obbligo di vaccino nessun green pass per andare a lavorare ,0 tamponi , siamo tutti vivi io e miei colleghi anche anziani , e abbiamo preso tutti il COVID in quegli anni …
Mentre mie parenti in Italia zero dosi, preso il minchiavirus due volte e accorti solo perché ogni due giorni dovevano fare il tampone zero febbre zero sintomi il virus mortale era solo una classica influenza sponsorizzata…
Qui nessun trattamento sui polli e li si.
Mah
A.c.a.c.a. tu invece ne hai avuto di attributi, infatti da perfetto pollo hai fatto la fila con tutta la tua famiglia per farti ino ulare il liquame salva vita. Intelligentone!
A.c.a.c.a., se lo scrive nel commento, perché lo chiede? Problemi con la logica?
Il plurale maiestatis è per via del fatto che usa molteplici nick?
Si faccia un’aletta di pollo con salsetta del suo colosso farmaceutico preferito. C’è anche quello del phantavirus, da due anni.
Sig. Tonino, sul grano mi chiedo quanto ne arrivi impreziosito dall’Ucraina con l’uranio impoverito delle armi usa e gb, spacciato magari per grano generico UE se lavorato.
Per non parlare della ricerca di qualche giorno fa che ha trovato metalli pesanti con valori elevatissimi nelle sorgenti ad alta quota al nord. Anche quelle colpa del riscaldamento globale (volutamente artificiale), o delle scie chimiche che in Italia non esistono ma sono state vietate in altri paesi che godono di cielo azzurro? Curioso questo divieto per un qualcosa che non esiste…
Mi sono spacciato per XACACA e Pollo Spennato ma sono sempre io ovvero SARO lo scemino del villaggio, sono andato in Svizzera ma mi hanno buttato fuori alla frontiera perché ho incominciato a fare casino con la solita mia storia del vaccino. Sono ritornato a Modica disperato ma ho trovato Mohamed🖤
@Spinello le sue barzellette fanny arrirri I polli come gli articoli che solo lei può leggere. Ma perché non fate anche voi un incontro con tanto di stampa negazionista-complottisti e così siete felici, vi ci vedo con Paolo alla cattedra, Gino e Rosalba come pubblico, solo loro due però e SARO che pulisce a terra.
Scienzah, i negazionisti:
Prima Pandeminkia: avverata
Sieri: verità a galla
Putin: verità a galla
Scie chimiche: verità a galla
Cambiamento climatico: verità a galla
Pedofilia, satanismo, adrenocromo: verità a galla
Psyop alieni: avverata
Ne manca qualcuna, ma il grosso diciamo è questo. Chi sarebbe il negazionista, o meglio, il cappone? Tutto vi bevete, tutto…
Meglio cappone che co… Paolo.
L’Hantavirus altro non e’ che un effetto collaterale del vax goviddì; altrimenti “SARÒ”, il pappagallo, fissato con mohamed pensando di offendere, non si sarebbe prodotto per non darsi una martellata agli scroti come egli è.
Non e’ un’ipotesi. Non e’ nememno una menzognera fantasia.
E’ l’OMS che lo elenca sotto la voce “possibili effetti collaterali” per il vax ffffffaizzzer, seppellendo poi tale informazione sul sito VigiAccess, dove sono contenuti tutti gli effetti collaterali noti di tutti i farmaci e di tutti i vaccini approvati per uso pubblico.
Ora più deboli e vulnerabili, e anche scimuniti come SARÒ il pappagallo
Riusciamo a bere tutti gli intrugli eccetto i suoi. L’uranio impoverito in ucraina lo hanno usato i russi.
@Paolo ma ne spari di min… complimenti con pluralism maestatis🤣🤣🤣
Domando per un ‘amico: IL Corriere del Malaurusu-Negazionista dove si può acquistare? Domanda rivolta ai saputelli complottisti del blog che hanno problemi con la società e riportano tutto il contrario delle cose.