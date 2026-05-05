Modica, Centro Storico al bivio: tra attese burocratiche e urgenze quotidiane

.MODICA, 05 Maggio 2026 – Il futuro del cuore pulsante di Modica resta in una fase di attesa attiva. Si è tenuto ieri sera un nuovo confronto tra il Comitato Centro Storico e l’Amministrazione Comunale, un incontro definito “interlocutorio” in attesa che la Giunta formalizzi, con apposita delibera, l’istituzione del Tavolo Tecnico.

Nonostante lo stallo burocratico, il Comitato non è rimasto a guardare e ha consegnato all’ente un corposo documento programmatico. Il testo è il risultato di una consultazione online che ha dato voce a residenti, commercianti e operatori, delineando una mappa chiara delle sofferenze del quartiere.

Dalla base emerge un grido d’allarme univoco: il centro storico soffre su fronti critici come la sicurezza e la vivibilità.

L’Amministrazione ha confermato l’impegno a sollecitare il Prefetto di Ragusa per una maggiore presenza delle forze dell’ordine e la creazione di un presidio fisso nel cuore della città.

Una nota positiva riguarda il decoro urbano: l’idea è quella di trasformare i graffiti che deturpano i muri in un progetto di street art diffusa, coinvolgendo giovani e studenti per rigenerare la bellezza dei vicoli.

La questione mobilità resta uno dei punti più caldi. Il Comitato ha scelto di rinviare l’approfondimento sui parcheggi a pagamento al prossimo incontro, quando si potrà analizzare il contratto di gestione. Sotto i riflettori non ci sono solo tariffe e orari, ma soprattutto il parcheggio di Viale Medaglie d’Oro, definito dai cittadini una vera e propria “opera incompiuta” la cui gestione continua a sollevare forti perplessità.

“L’urgenza nasce dall’emergenza quotidiana che viviamo da tempo,” fanno sapere dal Comitato. “Servono scelte immediate e concrete, partendo anche da piccoli interventi, ma con l’obiettivo di una trasformazione profonda delle abitudini di chi vive e frequenta il centro.”

Il Comitato Centro Storico Modica punta ora tutto sulla formalizzazione del Tavolo Tecnico, inteso come un laboratorio stabile di proposte. In attesa della delibera di Giunta, il documento completo con tutte le criticità rilevate è già consultabile e scaricabile sul sito ufficiale del comitato: www.modicacentro.it.

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