Modica, shock al cimitero: crollano antiche sepolture. Resti visibili e indignazione sui social

Le immagini del degrado nell'area vecchia del camposanto hanno fatto il giro del web. L'Amministrazione corre ai ripari: «Area messa in sicurezza, stiamo rintracciando gli eredi»

MODICA, 06 Maggio 2026 – Una ferita aperta nel cuore della memoria collettiva modicana. È quella che emerge dalle immagini circolate con insistenza sui social network nelle ultime ore: scatti crudi che documentano il cedimento strutturale di alcune antiche sepolture nel cimitero cittadino. Le fotografie mostrano macerie, loculi sventrati e, in un dettaglio che ha suscitato profondo sconcerto, resti umani parzialmente esposti.

Uno scenario di degrado che trasforma il luogo del silenzio e della preghiera in un cantiere a cielo aperto, calpestando la sacralità che si deve a chi non c’è più.

Il cedimento ha interessato una delle zone più datate del camposanto, un settore dove il tempo e l’incuria hanno reso le strutture estremamente fragili. Non è la prima volta che si sollevano dubbi sulla stabilità di quest’ala: diverse porzioni del cimitero risultano infatti già interdette al pubblico proprio per l’alto rischio di crolli. Tuttavia, l’evento odierno rappresenta un punto di rottura che ha colpito duramente la sensibilità della cittadinanza.

L’amministrazione comunale:«Siamo stati avvisati alcuni giorni fa e ci siamo subito attivati contattando la società che gestisce il cimitero. Si tratta di sepolture private e l’amministrazione è al lavoro per rintracciare gli eredi attraverso le ricerche genealogiche».

Nel frattempo, per arginare lo scempio visivo e garantire l’incolumità dei visitatori, la società di gestione SCM Modica ha provveduto a installare dei pannelli in lamiera per schermare l’area e metterla in sicurezza. Si tratta di una soluzione tampone, in attesa che si possa procedere con un intervento di ripristino definitivo.

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