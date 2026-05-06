Vittoria. Liberty Run, chi succederà a Conti e Scibetta?

Vittoria, 06 maggio 2026 – Si avvicina a grandi passi il momento del via della nona edizione della Liberty RUN – Città di Vittoria, che domenica popolerà le strade della cittadina ragusana di vari colori, quelli delle magliette e calzoncini di decine di società e centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e non solo. La corsa nel corso della sua storia ha cambiato spesso le sue caratteristiche tecniche, assestandosi ora su un percorso stradale di 10 km, inserito nel calendario nazionale Fidal. Un tracciato veloce e che anche lo scorso anno ha regalato emozioni, innanzitutto per la bellezza del contorno, poi per l’accesa lotta per il successo, sia assoluto che per le varie categorie.

Nel 2025 erano stati Domenico Conti (Universitas Palermo) e Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa) a conquistare il successo. Per l’edizione di domenica prossima hanno già dato la loro adesione alcuni dei protagonisti del podismo locale come Vincenzo Taranto, Salvatore Greco 8° lo scorso anno e Gianluca Ciarcià, corridore di casa. Il tracciato di gara è un circuito cittadino di 2,5 km che i concorrenti affronteranno per 4 volte, regalando così molteplici passaggi al pubblico locale, con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. Il via verrà dato alle ore 10:00.

La prova è valida quale sesta tappa del Campionato Regionale di Corsa su strada. C’è ancora la possibilità di iscriversi sul posto al costo di 15 euro, dalle ore 8:00 di domenica, nel quadro del ritiro di numeri e pacchi gara. Alle 12:00 il via alle premiazioni, riservate ai primi 3 assoluti e di categoria. La manifestazione ha il sostegno del Comune di Vittoria, con in testa il Sindaco Francesco Aiello e l’Assessore allo Sport Fabio Prelati, del Comitato Territoriale Iblei dell’Uisp guidato da Gabriella Elia, di prestigiosi sponsor come Albani OP – Soc.Coop.Agricola che omaggerà gli atleti con prodotti del territorio, ma anche come Tecno Agro, Seedes Sementi, Gulino Servizi. Presenti gli studenti in Scienze Motorie dell’Università di Catania, per il loro percorso formativo.

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