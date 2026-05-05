Flotilla, il grande inganno: attivismo umanitario o sponda ai terroristi?…l’opinione di Rita Faletti

“Israele è un cancro da estirpare”. A dirlo Hassan Nasrallah, capo politico di Hezbollah, costretto dalle bombe israeliane a rinunciare personalmente al progetto il 30 settembre 2024. Progetto raccolto dai colleghi, i professionisti del terrorismo, oggi non proprio in perfetta forma, con una leadership miliare e politica decimata, un arsenale ridotto e temporaneamente privati del sostegno di Teheran, ma sempre nelle simpatie di ardimentosi attivisti, sedicenti amanti della pace e del mare. E vengo al punto. C’è un dettaglio che nel dibattito italiano sulla Global Flotilla viene sistematicamente rimosso: il profilo politico di chi la guida. Thiago Ávila non è un ingenuo attivista umanitario. Le sue simpatie dichiarate per Hezbollah nonché per il suo defunto leader Nasrallah, confermate dalla partecipazione al funerale, sono pubbliche e documentate. Non sono un dettaglio ma la chiave di lettura. Eppure su questo cala il silenzio, come sempre avviene quando l’obiettivo è far dimenticare in fretta qualcosa di imbarazzante e scomodo. Si discute, legittimamente, dell’azione israeliana, si mobilita la diplomazia italiana, ma si evita accuratamente di dire con chi, esattamente, si ha a che fare. È qui che il dibattito deraglia e perde credibilità. Perché quando si ritaglia il fatto singolo dall’intero contesto non si fa informazione ma si costruisce una narrazione di comodo, ipocrita, che ignora le simpatie – che sarebbe più appropriato definire in altro modo – per organizzazioni terroristiche, e amplifica le responsabilità israeliane. La questione non è negare il diritto alla critica verso Israele, ma evitare la doppia misura: indignazione immediata da una parte, rimozione dall’altra. La Flotilla, da trattare non diversamente da altri fatti di cronaca, diventa un campo di battaglia narrativo e riflette le divisioni ideologiche globali. Appurato che non è un’operazione di aiuti, data la modesta quantità, si deve accettare che sia un gesto simbolico in cui si mescolano propaganda e sfida politica. La maggior parte degli attivisti proviene infatti da movimenti di sinistra, quindi la componente ideologica è reale. Lo prova il fatto che i media progressisti abbiano letto la vicenda attraverso la lente anti-imperialista, quindi critica verso Stati Uniti e Israele, evidenziando la violenza dell’intervento israeliano e dipingendo gli attivisti come vittime o simboli di “resistenza”. Sulla legittimità dell’arresto e dell’accusa di terrorismo a Thiago Avila si può discutere, ma trasformare Israele in un mostro irrazionale sorvolando sul fatto che il paese è in guerra contro organizzazioni criminali di stampo neonazista intenzionate a portare a termine il piano di Hitler, significa trasformare la verità nel suo opposto. Le Ong, immancabilmente presenti quando devono sostenete le vittime di loro gradimento, hanno denunciato pubblicamente le violenze israeliane e mobilitato l’opinione pubblica internazionale. Greenpeace e Open Arms hanno sostenuto la missione e fornito supporto logistico con l’obiettivo di denunciare il blocco navale su Gaza – lasciamo stare che Gaza è sotto un blocco israeliano dal 2011, riconosciuto come legale dal rapporto Palmer delle Nazioni Unite – e presentare la Flotilla come iniziativa umanitaria non politica. Insostenibile in assenza delle vere vittime: i palestinesi non si sono visti sulle tolde, non hanno rilasciato dichiarazioni, non hanno scelto le rotte. Altri continuano a parlare per loro, indossano la loro causa come un costume di scena. I civili di Gaza non hanno alcuna parte in quelle esibizioni umanitaristiche, sono uno strumento utile quando serve nobilitare le imprese di personaggi che scoprono la loro vera identità quando condannano Israele ma si rifiutano di pronunciare una sola parola di condanna contro Hamas. Le vere vittime dei croceristi e dei terroristi sono le stesse: i civili di Gaza. Che servono ai terroristi per perpetuare il loro jihadismo millenarista senza il quale finirebbero di esistere e servono ai movimenti di “resistenza” per dare dignità alla loro lotta politica. L’indifferenza per il dramma dei palestinesi è la stessa, ma con una differenza: Hamas dichiara di avere bisogno del sangue di donne e bambini, i croceristi, invece, più che fare propaganda e recitare slogan avvolti nelle kefiah, non fanno, rivelando incapacità di trovare soluzioni. Non solo, non si sono accorti che i terroristi li usano per la santa causa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un dibattito che pretende di essere morale ma seleziona i fatti come gli conviene, che si indigna a comando e dimentica per convenienza. Così l’Europa e l’Italia non fanno né politica estera né informazione: fanno scenografia. E mentre si discute di simboli, si alimentano le illusioni di chi usa la causa palestinese come leva e si lascia campo libero a chi la trasforma in strumento di guerra. La verità è più semplice e più scomoda: senza onestà nel racconto dei fatti, senza il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, anche quando disturba, non esiste né pace né credibilità. Esiste solo propaganda. E la propaganda, in Medio Oriente, non è mai neutrale: è sempre parte del conflitto.
4 commenti su “Flotilla, il grande inganno: attivismo umanitario o sponda ai terroristi?…l’opinione di Rita Faletti”
Signora Faletti, leggo sui social miglia di persone che inneggiano alla flottiglia, mi chiedo, è frutto della narrazione dei media di sinistra? Si tratta di gente di sinistra quindi connessa alla flottiglia che purtroppo spostano teste di legno verso i loro obbiettivi, mentre tanti che, butterebbero a mare flottiglia e naviganti, non si esprimono, allora sembra che parlino solo loro, perché hanno ragione. Temo molto questa cosa, perché sono in grado di spostare le masse, come hanno fatto con il referendum, e come credo che faranno con le prossime elezioni politiche.
La sua presa di posizione, come la mia, e di tanti altri, viene sommersa dal loro attivismo, noi invece siamo timidi, fatalisti, se il governo non moltiplica gli sforzi in questo senso la battaglia è persa, bisogna essere in tanti, migliaia, bisogna sommergere la propaganda ipocrita e falsa della sinistra.
E dal governo Israeliano è tutto.
E io che pensavo che fosse Hamas che servisse a bibi per portare avanti determinati piani, a vedere quello che accade uno potrebbe cascarci.
Quindi bibi ha finanziato con valigie mensili da 30 milioni di dollari un’organizzazione neonazista per sterminare gli israeliani. Punto di vista ineccepibile… D’altronde, parliamo del sionismo, solo un ignorante può non conoscere dove si posiziona politicamente e quali ideologie porta avanti dai tempi antecedenti la seconda guerra.
Dall’altra invece, oltre al genocidio di Gaza al quale ci sono da aggiungere decine di migliaia di morti a venire per le conseguenze di quanto compiuto e ancora non cessato, c’è anche l’attacco deliberato del paese a più alta presenza cristiana del medioriente.
Qualche sprovveduto dirà che è per hezbollah. Eppure, hezbollah nasce dopo che Israele aveva già attaccato ed invaso il Libano…
Non ci sono più giustificazioni, non è tollerabile trovare giustificazione alcuna per le azioni compiute in decenni da quelli che sono i veri terroristi, non quelli etichettati dai benpensanti che portano avanti politiche ben precise.
@Amo Modica
Le propongo il discorso di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI, nell’Aula della Camera, rivolto alle opposizioni dopo il voto al referendum sulla giustizia. Ci sono alcuni punti significativi da ricordare.
“Mi rendo conto che per chi è abituato a chiedere i voti su delle cose che poi non vengono fatte, di governare quando nessuno lo vuole, essere fautori di una riforma che è stata inserita nel programma elettorale, che è stata votata in questo Parlamento e aver chiesto noi che gli italiani si esprimessero, potrebbe essere per voi una sconfitta. Per noi non è una sconfitta perché nel momento in cui gli italiani si esprimono per noi è sempre una vittoria. Ora, il fatto che voi siete abituati ad andare al Governo quando nessuno vi vota rende questa, probabilmente, una cosa singolare, ma noi siamo orgogliosi di aver portato al voto un punto del nostro programma elettorale su cui gli italiani ci avevano dato fiducia ed era doveroso che noi dessimo la parola agli italiani. Non accettiamo lezioni di democrazia – ha aggiunto – perché nel momento in cui noi dobbiamo sentire qualcuno impartirci lezioni sulla lotta alla mafia, qualche elemento mi sento di puntualizzarlo. Perché vedete, qualcuno ha evocato la nostra storia. Lo dico con molta franchezza. Chi vi parla militava nel FUAN, esattamente come Paolo Borsellino anni prima e noi rivendichiamo, con orgoglio, la storia, le tradizioni e le radici di quell’impegno politico”. “Non accettiamo lezioni da chi fa il fiancheggiatore di chi prende a martellate i poliziotti o da chi ha candidato chi magari veniva indagato e condannato per tanti reati. E non accettiamo lezioni da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito – ha attaccato ancora Bignami -. Ce lo dite o no che cosa andavate a fare lì? Prendevate indicazioni? Facevate due chiacchiere? Che fine ha fatto la sinistra di Pio La Torre, di Peppino Impastato? Eccola quella che è diventata la sinistra in Italia. Rivendichiamo con orgoglio il nostro impegno politico e non abbiamo paura del confronto con gli italiani perché è la nostra cifra, e la vostra cagnara dimostra quanto per voi sia un problema nel dibattito democratico. Se voi aveste un po’ della moralità, della schiena dritta e della serietà che ha dimostrato Giorgia Meloni forse ci risparmiereste qualche parola”.
14:18 25/03/26