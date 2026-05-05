Flotilla, il grande inganno: attivismo umanitario o sponda ai terroristi?…l’opinione di Rita Faletti

“Israele è un cancro da estirpare”. A dirlo Hassan Nasrallah, capo politico di Hezbollah, costretto dalle bombe israeliane a rinunciare personalmente al progetto il 30 settembre 2024. Progetto raccolto dai colleghi, i professionisti del terrorismo, oggi non proprio in perfetta forma, con una leadership miliare e politica decimata, un arsenale ridotto e temporaneamente privati del sostegno di Teheran, ma sempre nelle simpatie di ardimentosi attivisti, sedicenti amanti della pace e del mare. E vengo al punto. C’è un dettaglio che nel dibattito italiano sulla Global Flotilla viene sistematicamente rimosso: il profilo politico di chi la guida. Thiago Ávila non è un ingenuo attivista umanitario. Le sue simpatie dichiarate per Hezbollah nonché per il suo defunto leader Nasrallah, confermate dalla partecipazione al funerale, sono pubbliche e documentate. Non sono un dettaglio ma la chiave di lettura. Eppure su questo cala il silenzio, come sempre avviene quando l’obiettivo è far dimenticare in fretta qualcosa di imbarazzante e scomodo. Si discute, legittimamente, dell’azione israeliana, si mobilita la diplomazia italiana, ma si evita accuratamente di dire con chi, esattamente, si ha a che fare. È qui che il dibattito deraglia e perde credibilità. Perché quando si ritaglia il fatto singolo dall’intero contesto non si fa informazione ma si costruisce una narrazione di comodo, ipocrita, che ignora le simpatie – che sarebbe più appropriato definire in altro modo – per organizzazioni terroristiche, e amplifica le responsabilità israeliane. La questione non è negare il diritto alla critica verso Israele, ma evitare la doppia misura: indignazione immediata da una parte, rimozione dall’altra. La Flotilla, da trattare non diversamente da altri fatti di cronaca, diventa un campo di battaglia narrativo e riflette le divisioni ideologiche globali. Appurato che non è un’operazione di aiuti, data la modesta quantità, si deve accettare che sia un gesto simbolico in cui si mescolano propaganda e sfida politica. La maggior parte degli attivisti proviene infatti da movimenti di sinistra, quindi la componente ideologica è reale. Lo prova il fatto che i media progressisti abbiano letto la vicenda attraverso la lente anti-imperialista, quindi critica verso Stati Uniti e Israele, evidenziando la violenza dell’intervento israeliano e dipingendo gli attivisti come vittime o simboli di “resistenza”. Sulla legittimità dell’arresto e dell’accusa di terrorismo a Thiago Avila si può discutere, ma trasformare Israele in un mostro irrazionale sorvolando sul fatto che il paese è in guerra contro organizzazioni criminali di stampo neonazista intenzionate a portare a termine il piano di Hitler, significa trasformare la verità nel suo opposto. Le Ong, immancabilmente presenti quando devono sostenete le vittime di loro gradimento, hanno denunciato pubblicamente le violenze israeliane e mobilitato l’opinione pubblica internazionale. Greenpeace e Open Arms hanno sostenuto la missione e fornito supporto logistico con l’obiettivo di denunciare il blocco navale su Gaza – lasciamo stare che Gaza è sotto un blocco israeliano dal 2011, riconosciuto come legale dal rapporto Palmer delle Nazioni Unite – e presentare la Flotilla come iniziativa umanitaria non politica. Insostenibile in assenza delle vere vittime: i palestinesi non si sono visti sulle tolde, non hanno rilasciato dichiarazioni, non hanno scelto le rotte. Altri continuano a parlare per loro, indossano la loro causa come un costume di scena. I civili di Gaza non hanno alcuna parte in quelle esibizioni umanitaristiche, sono uno strumento utile quando serve nobilitare le imprese di personaggi che scoprono la loro vera identità quando condannano Israele ma si rifiutano di pronunciare una sola parola di condanna contro Hamas. Le vere vittime dei croceristi e dei terroristi sono le stesse: i civili di Gaza. Che servono ai terroristi per perpetuare il loro jihadismo millenarista senza il quale finirebbero di esistere e servono ai movimenti di “resistenza” per dare dignità alla loro lotta politica. L’indifferenza per il dramma dei palestinesi è la stessa, ma con una differenza: Hamas dichiara di avere bisogno del sangue di donne e bambini, i croceristi, invece, più che fare propaganda e recitare slogan avvolti nelle kefiah, non fanno, rivelando incapacità di trovare soluzioni. Non solo, non si sono accorti che i terroristi li usano per la santa causa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un dibattito che pretende di essere morale ma seleziona i fatti come gli conviene, che si indigna a comando e dimentica per convenienza. Così l’Europa e l’Italia non fanno né politica estera né informazione: fanno scenografia. E mentre si discute di simboli, si alimentano le illusioni di chi usa la causa palestinese come leva e si lascia campo libero a chi la trasforma in strumento di guerra. La verità è più semplice e più scomoda: senza onestà nel racconto dei fatti, senza il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, anche quando disturba, non esiste né pace né credibilità. Esiste solo propaganda. E la propaganda, in Medio Oriente, non è mai neutrale: è sempre parte del conflitto.

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