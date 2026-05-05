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Politica | Vittoria

Visita istituzionale del Prefetto di Ragusa a Palazzo Iacono

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Vittoria, 05 maggio 2026 – Questa mattina il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, è stata in visita a Palazzo Iacono, dove è stata ricevuta dal Sindaco Francesco Aiello, insieme all’intera Giunta comunale, al Segretario Generale, ai dirigenti dell’Ente, al Capo di Gabinetto, alla Presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore e al Comandante della Polizia Municipale.
L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione, rappresentando un importante momento di dialogo e confronto sui temi che riguardano il territorio, la sicurezza, l’azione amministrativa e il rapporto tra istituzioni.
La Presidente del Consiglio comunale, Concetta Fiore, ha espresso soddisfazione per la visita: “È con piacere che salutiamo la presenza del Prefetto nella nostra città. Si tratta di un momento importante di attenzione istituzionale che rafforza il dialogo tra gli organi dello Stato e il Consiglio comunale, nel comune obiettivo di rispondere con efficacia ai bisogni della comunità”.
“Accogliamo con grande gioia la visita del Prefetto – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello –. È un segnale importante di attenzione verso la nostra città e verso il lavoro che quotidianamente portiamo avanti. Questa presenza ci dà forza e ci incoraggia ad andare avanti con ancora maggiore determinazione”.
Il Sindaco ha inoltre sottolineato il valore della sinergia istituzionale: “È fondamentale poter contare su un apparato dello Stato attento, presente e realmente vicino al territorio. Il confronto diretto con il Prefetto rappresenta un’occasione preziosa per condividere e soprattutto per costruire percorsi comuni nell’interesse della collettività. Il dialogo tra le istituzioni è la chiave per affrontare le sfide quotidiane e garantire risposte efficaci ai cittadini”.
Il Prefetto Tania Giallongo ha evidenziato l’importanza del contatto diretto con le realtà locali: “Sono abituata a lavorare a stretto contatto con i territori, perché conoscere da vicino le comunità è fondamentale per comprendere bisogni e priorità. La sinergia istituzionale rappresenta un elemento imprescindibile per garantire efficacia all’azione amministrativa e assicurare risposte concrete ai cittadini”.
La visita si inserisce in un percorso di costante interlocuzione tra Prefettura e amministrazioni locali, volto a consolidare un’azione coordinata a beneficio del territorio e della comunità.

© Riproduzione riservata
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