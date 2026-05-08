  • 8 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Maggio 2026 -
Scicli | Politica

Scicli, Andrea Di Benedetto lascia Forza Italia e la maggioranza: “Serve una politica più vicina ai cittadini”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 08 maggio 2026 – Andrea Di Benedetto annuncia l’uscita da Forza Italia e dalla maggioranza che governa la città di Scicli. Lo comunica attraverso una dura nota politica nella quale denuncia il rallentamento dell’azione amministrativa e la crescente distanza tra Palazzo di Città e le esigenze quotidiane dei cittadini. Il consigliere comunale, attuale vicepresidente del Consiglio comunale, parla di una fase amministrativa caratterizzata da “uno svilimento progressivo del ruolo del consigliere comunale”, sottolineando come molte istanze provenienti dalla cittadinanza siano rimaste senza risposte concrete né reale ascolto. “Vengo dal popolo e sono abituato a stare ogni giorno tra la gente – afferma Di Benedetto – comprendendone problemi e richieste, anche le più basilari. Ma sempre più spesso mi trovo costretto ad allargare le braccia davanti a un’amministrazione che non riesce nemmeno a sistemare un’aiuola, riparare una griglia o sostituire una lampada”. Nel mirino del consigliere anche la mancanza di programmazione in vista della stagione estiva. Secondo Di Benedetto, Scicli sarebbe in forte ritardo rispetto ad altri comuni concorrenti, che avrebbero già predisposto cartelloni culturali e concertistici di rilievo. L’esponente politico evidenzia inoltre il venir meno degli spazi di confronto e condivisione all’interno della stessa Forza Italia, situazione che avrebbe reso “sempre più difficile un esercizio proficuo” del proprio ruolo istituzionale. Da qui la decisione di prendere le distanze sia dal partito sia dall’attuale maggioranza consiliare. “Occorre costruire scelte condivise sui bisogni reali delle comunità e del territorio”, sostiene. Nonostante la rottura politica, Di Benedetto conferma il proprio impegno istituzionale: continuerà infatti a svolgere il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere comunale “al servizio della città”, mantenendo una posizione di “critica costruttiva”, in piena autonomia e valutando di volta in volta le decisioni da assumere in aula “con senso di responsabilità”.

© Riproduzione riservata
599290

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube