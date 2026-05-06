Modica, si accendono le luci al Polo Commerciale: dopo 30 anni l’asse viario è illuminato e sicuro

MODICA – Un momento atteso da tre decenni è diventato realtà nella serata di ieri: l’asse viario del Polo Commerciale di Modica è finalmente illuminato. Alla presenza dei commercianti e degli imprenditori locali, il Sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago hanno inaugurato il nuovo impianto, segnando un punto di svolta per la sicurezza e la vivibilità della zona.

Il Sindaco Monisteri ha voluto dedicare questo traguardo alla memoria di chi, trent’anni fa, ebbe la lungimiranza di investire in quella che oggi è il cuore pulsante dell’economia cittadina.

“Il mio pensiero va ad Antonio Aurnia e alla mamma Enza, che credettero in questa parte della nostra Città – ha dichiarato il Primo Cittadino -. L’accensione di queste luci riassume la volontà ferrea della nostra amministrazione di giungere ai traguardi prefissati. Ma non ci fermiamo: abbiamo intercettato altri 3 milioni di euro dai fondi FUA per nuovi interventi che renderanno questo fiore all’occhiello ancora più efficiente”.

L’Assessore Antonio Drago ha sottolineato la complessità del cantiere, spiegando come siano stati superati numerosi ostacoli tecnici, inclusi i rischi legati alle tubature del gas durante gli scavi e la necessità di operare di notte per non bloccare il traffico.

“L’illuminazione copre un vuoto lungo 30 anni, rendendo l’asse viario più sicuro per automobilisti e pedoni. Una nuova rotatoria, non inizialmente prevista, è stata realizzata grazie alla collaborazione gratuita di alcuni gruppi imprenditoriali. Per la sua costruzione non è stato impegnato un solo euro dal bilancio comunale”, ha precisato Drago.

Per ridurre al minimo i disagi, le operazioni di asfaltatura sono state eseguite nelle ore notturne.

L’intervento concluso ieri non è che l’inizio di una più ampia fase di riqualificazione. Con i nuovi fondi in arrivo, l’amministrazione punta a consolidare il Polo Commerciale non solo come area di vendita, ma come modello di infrastruttura moderna e sicura, capace di sostenere la crescita sociale ed economica di Modica per i decenni a venire.

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