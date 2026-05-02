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Attualità | Modica

Modica. “Stella al merito del lavoro” ad Aurelio Boncoraglio

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Modica, 02 maggio 2026 – Un modicano è tra i 63 siciliani insigniti a Palermo dell’onorificenza “Stella al merito del lavoro” conferita con decreto del Presidente della Repubblica. Si tratta del dottore agronomo Aurelio Boncoraglio, funzionario dell’azienda sementiera BASF/ Nuhmens. La cerimonia di consegna si è svolta il 1° maggio al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, promossa dalla Prefettura di Palermo e presieduta dal Prefetto Massimo Mariani. Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e altre autorità civili e religiose.
La “Stella al merito del lavoro” viene conferita a lavoratori dipendenti di imprese pubbliche e private che si sono distinti per perizia, laboriosità e condotta morale. Il riconoscimento a Aurelio Boncoraglio premia il suo impegno professionale nel settore sementiero, il ruolo nella promozione delle filiere agricole locali e il contributo a iniziative che hanno favorito la produzione e l’export dei prodotti agricoli siciliani.

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