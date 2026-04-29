Modica. Emessa ordinanza del Sindaco sul decoro urbano nel centro storico

Modica, 29 aprile 2026 – “L’ordinanza sul Decoro Urbano è uno degli elementi fondanti dell’impegno sostanziale che stiamo profondendo per migliorare il centro storico e il resto della nostra Città. Stamattina ho firmato ed è stata pubblicata l’ordinanza contingibile e urgente proprio in materia di decoro urbano con l’obiettivo dichiarato di richiamare l’attenzione sull’importanza del suo mantenimento e della pulizia degli spazi destinati ad attività commerciali, sia in esercizio che sfitti o non utilizzati. Abbiamo rilevato, denuncia il Sindaco di Modica Maria Monisteri, casi di locali commerciali sfitti in stato di incuria, con vetrine non pulite e palese degrado delle aree esterne pertinenti comunque all’immobile. Sono situazioni che determinano il deterioramento estetico e anche igienico della nostra Città, con ripercussioni anche sotto il profilo sanitario e della sicurezza e con evidente danno di immagini per Modica.
Il rispetto dell’igiene e dell’ordine degli immobili e delle aree prospicienti qualifica l’ambiente urbano, la sicurezza e l’immagine complessiva di Modica e ne giova un’intera comunità. Proprio per prevenire e contrastare questo degrado, prosegue il Primo Cittadino, abbiamo deciso di far obbligo ai proprietari di tutti gli immobili commerciali sull’intero territorio comunale, sia che siano temporaneamente sfitti o comunque non utilizzati, di custodirli e mantenerli adottando ogni misura utile che ne garantisca decoro e igiene pubblica. Peraltro, sono comportamenti che rientrano negli obblighi previsti dalle normative vigenti e dai regolamenti comunali in materia.
Nell’ordinanza, si fa dunque obbligo agli esercenti e ai proprietari degli immobili commerciali di pulirli, mantenerne il decoro degli spazi interni provvedendo alla loro manutenzione, evitare situazioni di degrado che siano determinato dell’accumulo di rifiuti o incuria; di pulire le saracinesche, pulire e mantenere in buono stato le vetrine garantendone la trasparenza e l’assenza di sporco, polvere o affissioni abusive -ad eccezione, ovviamente, delle comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e dell’offerta di vendita o locazione-.
Infine, deve esserne curata la pulizia delle tende da sole, delle soglie e degli spazi immediatamente adiacenti al locale e vanno rimossi qualsiasi elemento di degrado presente nelle aree di pertinenza e le insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi. La violazione dell’ordinanza comporterà una multa che va da 25 a 500 euro e sarà cura degli agenti della nostra Polizia Locale la corretta esecuzione del provvedimento”
- 29 Aprile 2026 -
8 commenti su “Modica. Emessa ordinanza del Sindaco sul decoro urbano nel centro storico”
Dovete sanzionare gli automobilisti in sosta selvaggia!! Non c’è una strada, una via, un vicolo, una trazzera, dove non siano presenti auto parcheggiate dove non possono, i pochi vigili urbani non fanno nemmeno mezza sanzione e i trasgressori si sentono liberi di poter trasgredire nuovamente ed infrangere le regole a loro piacimento. Perché mettete i divieti quando voi amministrazione non li fate rispettare? E’ necessario ristabilire una certa cultura delle regole e del rispetto stradale, è necessario creare un sistema virtuoso se si vuole che Modica esca fuori dal baratro principalmente superando l’abisso civico che si è raggiunto e che sta portando Modica a distruggere la sua immagine accogliente.
Domenica i turisti ammiravano schifati le auto transitare e parcheggiate ovunque!
Questa ordinanza non è nemmeno un pannicello caldo per la drammatica situazione di degrado e obsolescenza del tessuto urbano del centro di Modica. Non c’è chi non veda in questo provvedimento solo la volontà di poter dire di aver fatto qualcosa, ma serve ben e ben altro per risolvere i problemi dei modicani. I modicani credo possono anche fare a meno di questo atto di mera propaganda politica.
Ormai siamo alle barzellette.
E chi multa voi istituzioni? Per la giungla di erbacce sulle strade? Per non parlare di stradine e viuzze? Di far rimuovere auto in sosta in modo indecente? soprattutto sopra i marciapiedi? O circolare su strade disastrate?
La legalità è morta. In primis per la maleducazione dei cittadini, ma anche per chi non fa rispettare la legalità.
Per non parlare del nuovo spartitraffico creato in Piazza libertà, ci sono centinaia di automobilisti che dalla via resistenza partigiana per andare in via sacro cuore non fanno più il giro dalla piazza ma hanno escogitato il taglio controsenso del nuovo spartitraffico ed in un colpo sì ritrovano in via sacro cuore mettendo anche a rischio chi transia nel senso corretto. Questo spartitraffico è un autogol di viabilità annunciato che si è voluto fare anche perché nessuno controlla il rispetto delle regole stradali. Stiamo affondando sotto tutti i punti di vista, degrado culturale, civico e sociale
Concordo con un passante,
Prima di pensare alle vetrine dei negozi sfitti vanno rimosse le auto sui marciapiedi del centro storico, almeno di giorno, Anche questo è decoro urbano !
COMUNICATO STAMPA PER L ORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN ALTRI TEMPI QUESTA ORDINANZA ERA FATTA IN AUTOMATICO NON ORA CON LA PRESSIONE DEL FANTOMATICO TAVOLO TECNICO TROPPO NUMEROSO CHI VIVRA’ VEDRA’
Ma vaffanculo ai politici corrotti e ignoranti che pervadono questa borgata africana
Giusto, infatti io non scendo a passeggiare per il centro, proprio perchè i vetri dei negozi sfitti sono sporchi e questa cosa mi inorridisce e mi schifa. Poi che il centro sia praticamente in mano agli extra comunitari che bivaccano in ogni dove, questo non è un problema. Non è un problema il parcheggio selvaggio o il traffico impazzito delle domeniche con il mercatino dell’usato. Non è un problema lo scorrazzare di monopattini e motorini. Il solo problema è il decoro dei locali sfitti.