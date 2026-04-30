Caos in Consiglio a Modica: Forza Italia all’attacco sui “Parcheggi Selvaggi” degli Assessori Drago e Antoci

Modica, 30 aprile 2026 – Un pomeriggio di ordinaria amministrazione si è trasformato ieri in uno scontro istituzionale senza precedenti all’interno di Palazzo San Domenico. Al centro del dibattito, non grandi opere o bilanci, ma il rispetto delle regole basilari di convivenza civile: l’uso degli stalli per la sosta riservati alla Polizia Municipale. Il consigliere di Forza Italia, Corrado Roccasalvo, ha aperto il fuoco con un intervento durissimo basato sull’Ordinanza Dirigenziale n. 38 del 23 febbraio 2026. Secondo Roccasalvo, l’assessore Antonio Drago utilizzerebbe reiteratamente stalli non a lui riservati, ignorando persino i richiami informali che sarebbero arrivati direttamente dalla Sindaca. “Il rispetto delle norme non può essere oggetto di valutazioni discrezionali,” ha incalzato Roccasalvo. “Chi rappresenta le istituzioni deve essere il primo garante delle regole, non il primo a derogarle. Questo comportamento lede la credibilità dell’intera Amministrazione.” Il consigliere azzurro ha ribadito la propria lealtà alla Sindaca, lodandone l’integrità, ma ha chiesto un intervento fermo per far cessare comportamenti definiti “non conformi” e lesivi del rapporto di fiducia con la cittadinanza. La tensione in aula è diventata palpabile quando l’assessore Antonio Drago, visibilmente contrariato dalle accuse, ha scelto la via del silenzio. Senza rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, Drago ha abbandonato l’aula consiliare nel bel mezzo della seduta, senza farvi più ritorno A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato l’intervento di Paolo Nigro, consigliere di “Siamo Modica”. Nigro ha rincarato la dose, sottolineando come la problematica dei parcheggi impropri non riguardi solo Drago, ma si estenda anche all’assessore Agatino Antoci. “Esistono ordinanze precise che autorizzano esclusivamente il Sindaco a posteggiare l’auto di servizio o privata negli spazi antistanti il Comune. I due assessori finiti nel mirino utilizzerebbero tesserini per sostare ovunque, non solo in Corso Umberto e non solo durante le ore del Consiglio Comunale – ha continuato Nigro – e condivido in pieno l’intervento del collega consigliere Roccasalvo che ha portato alla luce la problematica. Come potremmo pretendere che i cittadini rispettino le regole se i primi a non rispettarli sono amministratori di questa città?”. Il caso “Parcheggi-Gate” apre ora l’ennesima ferita interna allo schieramento che sostiene Maria Monisteri. Se da un lato Forza Italia blinda la figura della Sindaca, dall’altro mette nel mirino componenti della giunta, accusandoli di “tradire il rapporto di fiducia” che sta alla base dell’azione politica. I cittadini, ora, attendono di capire se alle parole seguiranno provvedimenti concreti o se il “vizio del tesserino” rimarrà una consuetudine difficile da estirpare tra i corridoi del potere modicano.

Salva