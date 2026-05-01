Ispica, bagno di folla per Tonino Cafisi: la coalizione di centrodestra scalda la piazza

ISPICA, 01 Maggio 2026 – Ispica ha risposto con una partecipazione imponente al comizio tenutosi ieri sera in piazza, promosso dalla coalizione a sostegno di Tonino Cafisi sindaco. Un appuntamento politico che ha saputo catalizzare l’attenzione di centinaia di cittadini, trasformando il cuore di Ispica in un luogo vivo di confronto e condivisione.

A sostenere la candidatura di Cafisi, una coalizione compatta composta da Noi Moderati, Fratelli d’Italia e la lista civica Tonino Cafisi Sindaco. La piazza ha fatto da cornice agli interventi di figure di rilievo della politica regionale e nazionale: il senatore Salvo Sallemi, l’onorevole Giorgio Assenza e il coordinatore provinciale Giovanni Moscato.

“La candidatura di Tonino Cafisi ha generato grande entusiasmo” – ha dichiarato il senatore Sallemi, vicecapogruppo di FDI a Palazzo Madama – “la forza del programma e della squadra è evidente: darà a Ispica lo slancio necessario per affrontare il futuro”.

Il candidato sindaco Tonino Cafisi, nel suo intervento, ha delineato con chiarezza le priorità del suo programma amministrativo. Accanto a lui, gli assessori designati hanno illustrato le linee guida delle azioni che intendono intraprendere nei rispettivi ambiti, evidenziando un progetto concreto e orientato ai bisogni reali della comunità.

Tra i temi cardine affrontati durante la serata: rilancio economico del territorio; miglioramento dei servizi pubblici; attenzione costante alle politiche sociali; valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; nuova visione di sviluppo urbano.

La serata si è conclusa con un forte segnale di unità, con una coalizione pronta a scommettere su una nuova stagione politica per la città di Ispica.

Salva