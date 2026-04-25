Lettera aperta a Don Michele in occasione della festa di San Giorgio a Modica. Riceviamo

Proprio per questo spirito di comunità, vorrei condividere con lei un pensiero che nasce dal cuore e dal tempo difficile che stiamo vivendo.

Mentre ci prepariamo alla festa, sappiamo che, a poche ore di volo da noi, due guerre stanno devastando la vita di migliaia di persone : donne, bambini, anziani, famiglie intere che vivono paura, lutti e distruzione.