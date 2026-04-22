Incidente in Via Sacro Cuore a Modica: auto fuori controllo travolge un pedone

Modica, 22 Aprile 2026 – Incidente stradale a Modica, precisamente nella trafficato Via Sacro Cuore. Il bilancio è di due feriti, trasportati d’urgenza in ospedale a seguito di una carambola che ha destato molta preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La corsa incontrollata del veicolo ha avuto conseguenze pesanti. Prima di arrestarsi, l’auto ha travolto una persona che si trovava lungo la via.

La traiettoria del mezzo è terminata violentemente contro un muro perimetrale che costeggia la carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti sul luogo dell’impatto.

Sia il conducente dell’auto che il pedone investito sono stati trasferiti presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. . Al momento non sono note le loro esatte condizioni cliniche, sebbene l’impatto sia stato descritto come molto violento.

I Carabinieri sono giunti sul luogo per gestire la viabilità, pesantemente rallentata a causa dei detriti, e per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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