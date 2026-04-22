Ragusa Mare. Intenso traffico e lavori, il Consigliere Firrincieli deposita mozione urgente

Ragusa, 22 aprile 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli ha depositato una mozione urgente per chiedere interventi immediati sulla Sp 25 Ragusa–Marina di Ragusa, attualmente interessata dai lavori di scavo per la posa dell’elettrodotto “Interconnect Malta”. Una situazione che, secondo il consigliere, sta generando condizioni di pericolo per migliaia di automobilisti, con un aumento dei sinistri e un cantiere destinato a protrarsi fino alla fine dell’anno. Firrincieli sottolinea che la Sp 25 rappresenta l’arteria principale per residenti, pendolari e turisti, con flussi destinati a intensificarsi con l’arrivo della stagione estiva. «La segnaletica di cantiere è confusa, sovrabbondante e in alcuni casi incoerente con la reale configurazione della strada» afferma. «Si tratta di una violazione dei principi di chiarezza e semplicità previsti dal decreto ministeriale del 10 luglio 2002. Una condizione che disorienta gli automobilisti e mette a rischio la sicurezza di tutti».

Il consigliere richiama inoltre il ruolo del sindaco Giuseppe Cassì, che ricopre anche la carica di vicepresidente del Libero consorzio, evidenziando la necessità di un coordinamento più efficace tra i due enti. Firrincieli ricorda come, in occasione di lavori infrastrutturali di analogo impatto, il territorio abbia ottenuto indennizzi significativi, citando il caso della Ragusa–Catania, dove furono riconosciuti circa quattro milioni di euro a ristoro dei disagi subiti dalla cittadinanza.

La mozione chiede un intervento immediato per una verifica tecnica della segnaletica e la rimozione dei segnali incoerenti, l’attivazione di un piano di vigilanza straordinaria coordinato tra polizia provinciale e polizia locale nelle ore di maggiore traffico e nei fine settimana, l’individuazione di arterie laterali alternative per lo smaltimento del traffico leggero con eventuali interventi di manutenzione straordinaria, e l’avvio delle procedure per ottenere indennizzi economici da destinare al miglioramento della viabilità locale e al ristoro dei danni indiretti subiti dal comparto turistico e dai residenti. «La Sp 25 non può affrontare l’estate in queste condizioni» dichiara Firrincieli. «È necessario intervenire subito per garantire sicurezza, ordine e percorsi alternativi realmente percorribili. Chiedo che la mozione venga discussa con carattere d’urgenza nel prossimo Consiglio comunale utile». La richiesta sarà ora sottoposta alla valutazione degli organi competenti.

Salva