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Modica: Nuovo Tentato Furto nel Quartiere Sorda

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Modica, 21 aprile 2026 – Non accenna a placarsi l’ondata di microcriminalità che sta interessando il quartiere Sorda. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato proprio questa mattina in Piazza Libertà, all’interno del complesso dei “nuovi palazzi” situati di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore. Secondo le prime ricostruzioni, l’ennesimo tentativo di effrazione è stato sventato grazie alla prontezza di un residente. L’inquilino, insospettito da rumori insoliti o presenze estranee nell’area condominiale, si è accorto tempestivamente della presenza di due individui che stavano tentando di forzare l’ingresso. Dalle testimonianze raccolte, i malviventi sarebbero due uomini: il primo descritto come un uomo di carnagione scura, con un borsello a tracolla, il secondo di carnagione chiara. Vistisi scoperti, i due si sono dati alla fuga prima di riuscire a portare a termine il colpo, facendo perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe. Le immagini scattate sul posto (che mostrano la porta d’ingresso pesantemente danneggiata e forzata all’altezza della serratura) testimoniano la violenza del tentativo di scasso. Resta però la rabbia e la preoccupazione degli abitanti della zona, che da tempo segnalano una situazione di insicurezza crescente. “È l’ennesimo episodio in pieno giorno,” commentano alcuni residenti, visibilmente scossi. La vicinanza con luoghi molto frequentati, come la Chiesa del Sacro Cuore, non sembra più fungere da deterrente per i malintenzionati, che agiscono con crescente spregiudicatezza. L’accaduto è stato segnalato alle autorità competenti. Si spera che le telecamere di sorveglianza presenti nella zona di Piazza Libertà possano aver ripreso la fuga dei due sospetti, fornendo elementi utili per l’identificazione. Nel frattempo, l’invito rivolto a tutta la cittadinanza resta quello della massima allerta e della collaborazione immediata con le forze dell’ordine in caso di movimenti sospetti.

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