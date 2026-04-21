Al via il Progetto educativo “Benvenuti a Ragusa Città del Formaggio”

Ragusa, 21 aprile 2026 – “Benvenuti a Ragusa Città del Formaggio” è il progetto educativo promosso dall’Assessorato allo Sviluppo economico e alla Pubblica Istruzione nell’ambito del programma Città del Formaggio 2026.

Nei plessi che usufruiscono della mensa scolastica, il menù servito nel periodo primaverile sarà arricchito con i prodotti caseari tipici del territorio, utilizzati come ingrediente o come prodotto singolo.

La refezione scolastica parteciperà attivamente inserendo una volta a settimana nel menù un formaggio tipico della tradizione locale prodotto con materie prime di altissima qualità, a rotazione tra: Mozzarella vaccina, Provola ragusana, Ricotta vaccina, Ragusano DOP e Cosacavaddu Ibleo.

L’inserimento avverrà nel rispetto delle linee guida nutrizionali ministeriali.

Le caratteristiche verranno esaltate nei pasti della mensa, mentre momenti di divulgazione diffonderanno la conoscenza dei prodotti.

L’iniziativa si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e ottobre negli istituti M. Ventre, P. Vetri, Palazzello e Rodari attraverso tre giornate tematiche dedicate all’educazione alimentare e alla valorizzazione delle eccellenze lattiero-casearie del territorio ibleo.

“Il progetto – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sviluppo Economico, Catia Pasta – mira a rafforzare la consapevolezza alimentare dei più giovani, promuovere i prodotti locali e consolidare il legame con l’identità territoriale, favorendo al contempo la collaborazione tra scuola, istituzioni e filiera produttiva.

Durante gli incontri, i bambini saranno coinvolti in attività didattiche e interattive: dalla scoperta del ruolo dei prodotti tipici nella mensa scolastica all’approfondimento delle proprietà nutrizionali del formaggio, fino alla conoscenza del processo produttivo e del valore del Ragusano DOP.

Ogni appuntamento prevede momenti di degustazione guidata alla scoperta dei sensi e delle caratteristiche dei prodotti caseari del territorio, oltre al Ragusano DOP.

Particolare attenzione verrà infatti posta alla differenza tra il Cosacavaddu Ibleo ed il Ragusano DOP per far comprendere ai più piccoli la differenza tra un prodotto a marchio e non.

Il progetto include anche un’attività creativa che coinvolge scuole e famiglie: gli alunni realizzeranno elaborati grafici e raccoglieranno ricette della tradizione locale, anche attraverso il dialogo con i nonni, valorizzando così il patrimonio culturale e gastronomico del territorio.

Tutti i lavori confluiranno in un ebook illustrato, curato dall’azienda Siristora in sinergia con la GranMenù, che sarà presentato in occasione dell’evento conclusivo delle attività dedicate alla promozione delle eccellenze lattiero-casearie nel 2026.”

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