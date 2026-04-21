Ragusa ospiterà i Campionati del Mediterraneo 2027 di scherma

Ragusa, 21 aprile 2026 – La notizia dell’assegnazione è arrivata direttamente da Atene, attuale sede della Coppa del Mondo di sciabola femminile, in occasione della riunione della Confederazione del Mediterraneo di Scherma. Un tassello prestigioso si aggiunge quindi alle celebrazioni di Ragusa Città europea dello sport 2027.

“Accogliamo con gioia la notizia, ricevuta tramite la Federazione Italiana Scherma – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – che ringraziamo. Ci hanno riferito di quanto la candidatura di Ragusa sia stata considerata autorevole e apprezzata, trovando pieno consenso. Dopo diverse rassegne giovanili internazionali in svariate discipline sportive, come basket, volley e vela per fare solo alcuni esempi, la nostra città dimostra ancora una volta il grado di considerazione che riceve dentro e fuori i confini nazionali per la competenza delle nostre realtà sportive, per la qualità dell’accoglienza, per il valore del territorio e per il livello degli impianti. Sapremo farci ancora una volta trovare pronti!”

“Ragusa – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – si presenterà ai Campionati con un impianto nuovo di zecca per la scherma. L’impianto polivalente che sta infatti nascendo in zona Selvaggio, proprio alle spalle della riattivata Scuola dello Sport, sarà infatti dedicato alla scherma, al volley e al basket, diventando un pilastro della futura Cittadella dello Sport che stiamo progettando in quest’area. Accogliamo la notizia con ancora più voglia di impegnarci verso questo obiettivo, convinti di dare valore non solo a questa parte di città ma all’intero territorio. I migliori giovani schermidori dei Paesi del Mediterraneo troveranno impianti più che degni del loro valore, potendo allenarsi nel polivalente per poi sfidarsi al vicinissimo Palaminardi, che offre una grande capienza di pubblico.”

“Il connubio sport, giovani e valorizzazione del territorio – conclude l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – è un cardine della nostra strategia sportiva, credo che ormai sia chiaro a tutti. Ogni manifestazione, ogni evento che organizziamo o accogliamo deve andare oltre la “semplice” competizione sportiva per poter diventare anche occasione di formazione dei ragazzi, di promozione turistica. Siamo fieri che a 8 anni di distanza da Cagliari 2019, questa competizione internazionale riservata agli atleti Under 15 e Under 17 della scherma tornerà in Italia, trovando casa proprio qui a Ragusa tra l’altro nell’anno in cui saremo Città europea dello Sport. Non vediamo l’ora di vedere all’opera questi talenti, che sicuramente un giorno ammireremo alle Olimpiadi e nelle più importanti rassegne schermistiche del mondo.

Sarà come sempre un evento di grande respiro, e proprio in questo senso nei prossimi giorni vorremo riunirci insieme a tutte le compagini sportive iblee per lavorare in sinergia a questo grande calendario sportivo 2027.”

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