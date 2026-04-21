  • 21 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Aprile 2026 -
Politica | Pozzallo

Dragaggio Porticciolo Pozzallo. Il tavolo tecnico si è concluso senza certezze sulla data di inizio dei lavori

Il Sindaco: "L’esasperante lentezza di un iter burocratico farraginoso provoca danni gravissimi"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 21 aprile 2026 – Si è concluso nella giornata di ieri il vertice tecnico organizzato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Ing. di Sarcina, nella sede degli uffici della stessa Autorità sul tema del dragaggio del porto turistico. Erano presenti, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto, gli operatori portuali, i tecnici e il Direttore dei lavori. Non era presente, seppure invitata, la Ditta CA.TI.FRA. Srl. a cui sono stati aggiudicati le operazioni di dragaggio.
Un’assenza grave, denuncia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che non lascia presagire nulla di buono. Si è stabilito che le operazioni di monitoraggio ambientale cominceranno subito e i lavori dovrebbero avere inizio il 18 maggio ed avranno una durata di 120 giorni.
Di fatto, per la quarta stagione estiva, il porto turistico di Pozzallo, non potrà essere utilizzato. Un vero scandalo e una vergogna. Durante l’incontro, prosegue Ammatuna, si sono ricercate delle soluzioni tecniche provvisorie al fine di rendere parzialmente usufruibile la struttura con la creazione di un apposito canalone. Non si può assolutamente sopportare che in presenza ormai da anni di un finanziamento di 1.500.000 €, si perda ancora tempo, con il trasporto della sabbia in discarica, invece di essere utilizzata per il ripascimento morbido della zona est della costa Pozzallese e Ispicese. Ci si è aggiornati tra 15-20 giorni, ma non c’è dubbio alcuno che non c’è assolutamente da essere ottimisti.

© Riproduzione riservata
597756

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube