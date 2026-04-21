Dragaggio Porticciolo Pozzallo. Il tavolo tecnico si è concluso senza certezze sulla data di inizio dei lavori

Pozzallo, 21 aprile 2026 – Si è concluso nella giornata di ieri il vertice tecnico organizzato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Ing. di Sarcina, nella sede degli uffici della stessa Autorità sul tema del dragaggio del porto turistico. Erano presenti, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto, gli operatori portuali, i tecnici e il Direttore dei lavori. Non era presente, seppure invitata, la Ditta CA.TI.FRA. Srl. a cui sono stati aggiudicati le operazioni di dragaggio.

Un’assenza grave, denuncia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che non lascia presagire nulla di buono. Si è stabilito che le operazioni di monitoraggio ambientale cominceranno subito e i lavori dovrebbero avere inizio il 18 maggio ed avranno una durata di 120 giorni.

Di fatto, per la quarta stagione estiva, il porto turistico di Pozzallo, non potrà essere utilizzato. Un vero scandalo e una vergogna. Durante l’incontro, prosegue Ammatuna, si sono ricercate delle soluzioni tecniche provvisorie al fine di rendere parzialmente usufruibile la struttura con la creazione di un apposito canalone. Non si può assolutamente sopportare che in presenza ormai da anni di un finanziamento di 1.500.000 €, si perda ancora tempo, con il trasporto della sabbia in discarica, invece di essere utilizzata per il ripascimento morbido della zona est della costa Pozzallese e Ispicese. Ci si è aggiornati tra 15-20 giorni, ma non c’è dubbio alcuno che non c’è assolutamente da essere ottimisti.

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