Sicurezza stradale, consegnati i lavori per la rotatoria a Bruca(Scicli)

Scicli, 21 aprile 2026 – Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la trasformazione in rotatoria dell’intersezione situata in contrada Bruca, a Cava d’Aliga, frazione rivierasca del Comune di Scicli (SP 64 km 3+800). L’intervento rappresenta un’importante opera infrastrutturale voluta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in sinergia con il Comune di Scicli, con l’obiettivo di incrementare significativamente i livelli di sicurezza stradale in un tratto viario che negli anni è stato frequentemente teatro di gravi incidenti.

L’opera si inserisce all’interno di un più ampio piano di interventi strutturati finalizzati all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai punti più critici del territorio. L’importo complessivo dei lavori ammonta a €165.000,00. Salvo imprevisti, l’intervento potrebbe essere completato già prima della prossima stagione estiva, garantendo così benefici concreti in termini di sicurezza e fluidità della circolazione in vista del maggiore afflusso turistico.

“Con questo intervento proseguiamo con determinazione nel percorso di messa in sicurezza della nostra rete viaria provinciale. La realizzazione della rotatoria in contrada Bruca rappresenta una risposta concreta a una criticità nota da tempo e un segnale di attenzione verso il territorio e i cittadini. Lavoriamo affinché infrastrutture più moderne e sicure possano contribuire anche allo sviluppo turistico ed economico della nostra provincia”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari.

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