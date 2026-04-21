Scuola in Sicilia, calendario 2026/27: si parte il 15 settembre

PALERMO, 21 Aprile 2026 – Arriva già la data del nuovo anno scolastico in Sicilia. L’inizio è stato segnato per il 15 settembre 2026 con conclusione il 10 giugno del 2027. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell’isola.

Saranno complessivamente 206 i giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche. Farà eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2027.

Per il prossimo anno, inoltre, le lezioni saranno sospese anche lunedì 2 novembre e lunedì 7 dicembre. Le vacanze di Natale sono previste da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio 2027 e quelle di Pasqua da giovedì 25 a martedì 30 marzo.

I singoli consigli di circolo o d’istituto possono modificare, sempre con una certa flessibilità, la data d’inizio e la sospensione delle attività, prevedendo il recupero delle lezioni in altri periodi dell’anno.

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