  • 21 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Aprile 2026 -
Attualità | News in primo piano | Politica regionale

Scuola in Sicilia, calendario 2026/27: si parte il 15 settembre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 21 Aprile 2026 – Arriva già la data del nuovo anno scolastico in Sicilia. L’inizio è stato segnato per il 15 settembre 2026 con conclusione il 10 giugno del 2027. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell’isola.

Saranno complessivamente 206 i giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche. Farà eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2027.

Per il prossimo anno, inoltre, le lezioni saranno sospese anche lunedì 2 novembre e lunedì 7 dicembre. Le vacanze di Natale sono previste da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio 2027 e quelle di Pasqua da giovedì 25 a martedì 30 marzo.

I singoli consigli di circolo o d’istituto possono modificare, sempre con una certa flessibilità, la data d’inizio e la sospensione delle attività, prevedendo il recupero delle lezioni in altri periodi dell’anno.

© Riproduzione riservata
597776

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube