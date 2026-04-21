“Alberi per la città, futuro per l’ambiente”: i Lions piantano nuovi alberi da frutto a Ragusa

Ragusa, 21 aprile 2026 – Il Lions Club Ragusa Host, nell’ambito delle attività dedicate alla tutela dell’ambiente, promuove l’iniziativa dal titolo “Alberi per la città, futuro per l’ambiente”. L’evento, che sottolinea l’impegno concreto del Club per la sostenibilità urbana, si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 15:30.

L’appuntamento è fissato presso il Parco Alessandro Licitra (via Alberto Sordi, Ragusa), dove i soci Lions metteranno a dimora diversi alberi da frutto, contribuendo così all’incremento del patrimonio arboreo cittadino e alla valorizzazione degli spazi verdi pubblici.

All’iniziativa presenzierà l’Assessore al Verde Pubblico del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, a testimonianza della sinergia tra le istituzioni locali e il mondo del volontariato attivo.

“Ringraziamo il Lions Club di Ragusa e la Presidente Occhipinti – dichiara l’assessore al verde pubblico Giovanni Iacono – per questa iniziativa, che arricchisce ulteriormente il patrimonio arboreo di un’area oggi al centro dell’ampliamento del Parco ‘Falcone e Borsellino’.

Proprio qui, attraverso un progetto dedicato, saranno piantumati nuovi alberi sia a ridosso del nuovo asilo nido — dove in questi giorni abbiamo completato i lavori di livellamento del terreno e di prevenzione incendi insieme alla Protezione Civile — sia nelle zone limitrofe. Il piano prevede inoltre la creazione di aree attrezzate per bambini e spazi culturali volti a onorare la memoria e la testimonianza dei giudici Falcone e Borsellino, insieme alle donne e agli uomini delle loro scorte.

Questa zona, un tempo periferica, è oggi diventata un modello di sviluppo organico, capace di coniugare ampie aree verdi, partecipazione civica, servizi e nuovi luoghi di socializzazione.”

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