Donazione organi: a Catania e Modica un ponte tra diritto ed etica per una nuova “Cultura del Dono”

CATANIA/MODICA, 22 Aprile 2026 – Il tema è complesso, quasi respingente per la naturale riluttanza dell’essere umano a confrontarsi con il limite della propria esistenza. Eppure, proprio da questa sfida nasce un’inedita e potente alleanza: l’AIAF Regione Sicilia (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) e l’Atcom_Sicilia (Associazione Trapiantati di Cuore) hanno unito le forze per dare vita a un “format” culturale destinato a fare scuola in tutta Italia.

L’obiettivo è ambizioso: sdoganare la Cultura del Dono, affrontandola non solo come atto medico, ma come supremo gesto sociale e giuridico.

La conferenza dal titolo “Donazione degli Organi: Diritto ed Etica” si articolerà in due tappe fondamentali nel sud-est siciliano: a Catania il 23 aprile 2026 presso l’Aula delle Adunanze del Palazzo di Giustizia; a Modica il 24 aprile 2026 presso la prestigiosa Fondazione G. P. Grimaldi.

Il valore dell’iniziativa risiede nella caratura dei relatori, capaci di sviscerare l’argomento da ogni angolazione: il Prof. Salvatore Amato analizzerà i dilemmi morali e il valore filosofico della scelta, l’Avv. Alberto Figone approfondirà i temi giuridici e normativi legati al consenso e al diritto alla vita, le dottoresse Antonella Mo (a Catania) e Giulia Scimonello (a Modica) illustreranno gli aspetti medico-scientifici e i progressi della medicina dei trapianti.

A coordinare i lavori sarà l’Avv. Corrado Garofalo, che porterà una testimonianza doppiamente preziosa: quella del professionista del diritto e quella dell’uomo che, grazie a un trapianto di cuore, ha ricevuto una seconda possibilità.

La donazione degli organi è un gesto profondamente democratico e trasversale: non bada al censo né al grado di istruzione. È, nelle parole degli organizzatori, un “gesto culturale e sociale”, un atto di solidarietà pura che permette a bambini, donne e uomini di uscire dal limbo delle liste d’attesa.

Che si tratti di una malattia congenita o degli esiti imprevisti di una banale influenza, il trapianto rappresenta spesso l’unico ponte verso il futuro, la possibilità di tornare a lavorare, amare e progettare.

Sebbene sia comprensibile il timore di trattare argomenti legati al “fine vita”, la conferenza invita a un cambio di prospettiva coraggioso. La donazione è la consapevolezza che la personale “chiusura del sipario” può, in realtà, aprire nuovi scenari di vita per qualcun altro.

Le testimonianze di chi, nel momento del dolore più atroce, ha autorizzato il prelievo degli organi dei propri cari, saranno il cuore pulsante dell’evento: un inno alla generosità che trasforma la perdita in una straordinaria eredità collettiva.

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