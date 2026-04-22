Scicli, incidente autonomo in Via Nino Bixio: auto contro un mezzo in sosta, traffico in tilt

SCICLI, 22 Aprile 2026 – Mattinata di caos e apprensione in Via Nino Bixio a Scicli. Un incidente stradale, verificatosi a pochi metri dal nevralgico incrocio con Via Dante Alighieri e la vecchia provinciale per Sampieri, ha paralizzato la circolazione nella parte alta della città, richiedendo l’intervento d’urgenza dei soccorsi e della Polizia Municipale.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente di una Peugeot, per cause che gli inquirenti stanno ancora accertando, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La corsa del mezzo è terminata violentemente contro un’auto che si trovava regolarmente parcheggiata lungo la carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente severo: la Peugeot ha riportato la rottura del semiasse anteriore, restando immobile al centro della strada e rendendo impossibile qualsiasi manovra di spostamento immediato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Sebbene in un primo momento le condizioni dei coinvolti non sembrassero preoccupanti, il forte stato di shock e la dinamica dell’impatto hanno spinto i sanitari a effettuare controlli approfonditi sul posto. Fortunatamente, i primi riscontri confermano che non ci sono feriti gravi.

Le ripercussioni sulla rete viaria cittadina sono state pesanti e immediate. La conformazione della strada, già di per sé stretta, ha trasformato l’incidente in un vero e proprio “tappo” logistico:

la Peugeot incidentata e i mezzi di soccorso hanno sbarrato il transito.

La situazione è precipitata quando un autobus di linea, giunto subito dopo l’ambulanza, è rimasto incastrato nel traffico senza possibilità di manovra, sigillando di fatto ogni via di deflusso.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per gestire i rilievi di rito e tentare di decongestionare il traffico, ormai ridotto a lunghe code. Le operazioni di rimozione dei mezzi si sono rivelate complesse a causa dei danni meccanici subiti dalla Peugeot. Gli operatori sono rimasti al lavoro per diverse ore per coordinare lo sblocco dell’autobus e ripristinare la normale circolazione stradale.

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