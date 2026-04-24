M5s. Confronto nei territori, il 16 maggio appuntamento a Comiso con il progetto Nova

Comiso, 24 aprile 2026 – Il progetto NOVA · Parola all’Italia entra nel momento più vivo: quello del confronto aperto nei territori, dove le idee smettono di essere teoria e diventano proposte, passando naturalmente anche per la provincia di Ragusa. È l’avvio reale di quello che nei fatti è il più grande processo di democrazia deliberativa partecipata mai costruito nel nostro Paese per costruire un programma di governo progressista. L’appuntamento nel territorio ibleo è per sabato 16 maggio a villa Orchidea a Comiso, dalle 9,30 alle 17,30. Tutto parte da una domanda semplice: “Cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone?” A questa domanda sono chiamati a rispondere i cittadini: sia iscritti al Movimento che non iscritti, e non sarà filtrata da logiche di appartenenza.

Quello di Comiso sarà uno dei 100 spazi di confronto che si terranno in tutta Italia, sabato 16 e domenica 17 maggio: luoghi senza palchi, gerarchie o simboli di partito, ma solo partecipazione reale.

Ogni proposta entrerà in un percorso strutturato, fino ad arrivare a una fase deliberativa aperta e rappresentativa.

E’ possibile prenotarsi cliccando al seguente link e seguire le istruzioni: https://nova2026.it/

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