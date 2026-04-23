Trasporto pubblico locale, il Comune di Modica avvia per la prima volta l’affidamento europeo

Modica, 23 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Modica segna un punto di rottura con il passato, avviando per la prima volta l’iter per l’affidamento europeo del servizio di trasporto pubblico locale (TPL). Una procedura complessa, regolata dalle normative comunitarie e vigilata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che mira a rivoluzionare la mobilità cittadina garantendo stabilità e standard qualitativi elevati.

Per affrontare questa sfida tecnica, l’Ente ha deciso di avvalersi del supporto specialistico di ISFORT Spa, società leader nel settore che accompagnerà il Comune nella definizione di un modello di mobilità moderno.

L’assessore alla Mobilità Urbana, Antonio Drago, ha definito il passaggio come “epocale”: “Ci confrontiamo con una procedura che richiede rigore e visione. L’affidamento avrà una durata significativa, permettendoci di superare le logiche emergenziali per dare finalmente una prospettiva strutturata al trasporto locale.”

Il sindaco Maria Monisteri ha invece posto l’accento sulla valenza sociale dell’operazione: “Il trasporto pubblico è un diritto di cittadinanza e uno strumento per la sostenibilità. Stiamo costruendo un modello di amministrazione aperta: il futuro della città non si cala dall’alto, ma si costruisce insieme ai modicani.”

Il cuore pulsante di questa riforma è il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Prima di definire i dettagli tecnici della gara, il Comune ha aperto una fase di consultazione pubblica per raccogliere suggerimenti, critiche costruttive e osservazioni dagli utenti.

Ecco i dettagli per inviare il proprio contributo: scadenza entro e non oltre il 22 maggio 2026, è possibile inviare una comunicazione via PEC o email ordinaria ai seguenti indirizzi:

protocollo.comune.modica@pec.it, settore.ottavo@comune.modica.rg.it.

L’avviso pubblico integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Modica.

L’ambizione dell’Amministrazione è trasformare il bus da servizio marginale a leva centrale dello sviluppo urbano. Le osservazioni raccolte dai cittadini saranno discusse ai tavoli tecnici con i professionisti incaricati, diventando parte integrante delle scelte che ridefiniranno percorsi, orari e modalità del nuovo trasporto pubblico modicano

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